Влад Яма
Украинский танцор и хореограф
Владислав Николаевич Яма, известный как Влад Яма, — украинский танцор, хореограф и телеведущий. Родился 10 июля 1982 года в городе Запорожье. Он стал широко известен благодаря участию и победам в популярных телевизионных танцевальных проектах.
Влад Яма является одним из самых известных представителей современной танцевальной культуры в Украине и внес значительный вклад в популяризацию бальных и современных танцев.
2005
Начало телевизионной карьеры в танцевальных шоу
2006
Широкое признание после участия в проекте «Танцы со звездами»
2010
Стал судьей популярных танцевальных телешоу
2015
Активная работа как хореограф и телеведущий
2020
Продолжил участие в телевизионных проектах
2023
Остается влиятельной фигурой в сфере танца
2025
Продолжает профессиональную деятельность в танцевальном искусстве