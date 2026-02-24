Арсеній Яценюк
Український політик і державний діяч
Арсеній Петрович Яценюк — український політик, народився 22 травня 1974 року в Чернівцях. Він був одним із лідерів опозиційних рухів та очолював уряд України. Яценюк відомий своєю діяльністю у сфері економіки, зовнішньої політики та реформування держави.
2005
Призначений міністром економіки України
2007
Став депутатом Верховної Ради та активним учасником політичного життя
2014
Очолив уряд України як прем’єр-міністр
2015
Продовжив проведення економічних та політичних реформ
2017
Працював над зміцненням міжнародних відносин України
2020
Активна участь у політичних і громадських проєктах
2025
росія оголосила Яценюка в розшук за обвинуваченням у причетності до скоєння злочинів на Донбасі