Арсений Яценюк
Украинский политик и государственный деятель
Арсений Петрович Яценюк — украинский политик, родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Он был одним из лидеров оппозиционных движений и возглавлял правительство Украины. Яценюк известен своей деятельностью в сфере экономики, внешней политики и реформирования государства.
2005
Назначен министром экономики Украины
2007
Стал депутатом Верховной Рады и активным участником политической жизни
2014
Возглавил правительство Украины в качестве премьер-министра
2015
Продолжил проведение экономических и политических реформ
2017
Работал над укреплением международных отношений Украины
2020
Активное участие в политических и общественных проектах
2025
Россия объявила Яценюка в розыск по обвинению в причастности к совершению преступлений на Донбассе