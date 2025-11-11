Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении

$41.960.02
16:14
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
14:28
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
Десантники ВСУ изобрели способ доставлять необходимое на передовую под ПокровскомVideo11 ноября, 08:29
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14
Три области переведены на экстренные отключения света - Укрэнерго11 ноября, 11:00
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
14:28
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30
Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении

Киев • УНН

 • 2598 просмотра

САП и НАБУ сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову о подозрении. Его обвиняют в незаконном обогащении.

Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении

Бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении, передает УНН.

САП и НАБУ сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины о подозрении в незаконном обогащении 

- сообщили в САП.

По данным источников УНН, речь идет о бывшем вице-премьер-министре - министре национального единства Алексее Чернышове.  

Детали

По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, посещавших так называемую "прачечную" — место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Контролировалась "прачечная" руководителем преступной организации, разоблаченной вчера НАБУ и САП.

Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

Квалификация: ст. 368-5 УК Украины.

Контекст

10 ноября НАБУ и САП провели обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

На фоне обысков в Верховную Раду внесли заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также постановление об увольнении действующего министра энергетики Светланы Гринчук.

Напомним

24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Высший антикоррупционный суд избрал вице-премьер-министру Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен.

Антонина Туманова

ПолитикаКриминал и ЧП
Кабинет Министров Украины
Алексей Чернышов
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина