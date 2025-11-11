Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении
Киев • УНН
САП и НАБУ сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову о подозрении. Его обвиняют в незаконном обогащении.
САП и НАБУ сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины о подозрении в незаконном обогащении
По данным источников УНН, речь идет о бывшем вице-премьер-министре - министре национального единства Алексее Чернышове.
Детали
По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, посещавших так называемую "прачечную" — место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Контролировалась "прачечная" руководителем преступной организации, разоблаченной вчера НАБУ и САП.
Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.
Квалификация: ст. 368-5 УК Украины.
Контекст
10 ноября НАБУ и САП провели обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.
На фоне обысков в Верховную Раду внесли заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также постановление об увольнении действующего министра энергетики Светланы Гринчук.
Напомним
24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.
Высший антикоррупционный суд избрал вице-премьер-министру Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен.