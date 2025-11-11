Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с «влиянием» каких-либо лиц — безосновательны: Умеров отреагировал на пленки НАБУ
Киев • УНН
Рустем Умеров заявил, что попытки связать его работу в Минобороны с влиянием каких-либо лиц безосновательны. Он подтвердил встречу с Тимуром Миндичем, после которой контракт на бронежилеты был расторгнут из-за несоответствия продукции.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил, что любые попытки связать его работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-либо лиц - безосновательны. Об этом Умеров написал в Facebook, передает УНН.
Детали
"Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-либо лиц - безосновательны. В должности министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т.д. В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос о бронежилетах по контракту. В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и никакой продукт не был поставлен", - написал Умеров.
Он призвал "проверять любые громкие заявления" и подчеркнул, что "всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям СМИ".
Дополнение
Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Игорю Миронюку, которого НАБУ задержало по делу Миндича, прокурор САП заявил: "В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем осуществления влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Умерова".
Напомним
10 ноября НАБУ и САП провели обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.