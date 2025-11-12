Обмен пленными и сотрудничество в сфере безопасности и обороны: Умеров провел ряд встреч с турецкими должностными лицами
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречи в Турции с министром обороны, главой разведки и советником президента. Обсуждались обмены пленными и углубление оборонного сотрудничества, включая совместные проекты и технологии.
Секретарь СНБО Рустем Умеров провел ряд встреч в Турции. Говорили о двух ключевых направлениях – обмене пленными и сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, передает УНН.
Детали
Умеров сообщил, что сегодня встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном и внешнеполитическим советником Президента Эрдогана Акифом Чагатаем Кылычем.
Говорили о двух ключевых направлениях – обмене пленными и сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Тема обменов – среди главных приоритетов. Украина продолжает делать все, чтобы каждый наш гражданин вернулся домой. Есть поддержка Турции – как партнера, который не раз помогал в самые сложные моменты
По словам Умерова, отдельно обсудили углубление оборонного сотрудничества – совместные проекты, производство и технологии.
Напомним
Секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Стамбул для работы над разблокированием процесса обмена пленными. Он планирует встречи в Турции и на Ближнем Востоке для возобновления обменов.
