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Немецкая фирма кормит российскую военную машину стратегическим сырьем - расследование

Киев • УНН

 • 2650 просмотра

Немецкая компания EKC является крупнейшим поставщиком хрома в РФ, используемого в военной технике. С января 2023 по апрель 2024 года она экспортировала металла на 24,2 млн евро, покрывая половину импорта России.

Немецкая фирма кормит российскую военную машину стратегическим сырьем - расследование

Крупнейшим поставщиком хрома в россию, который используется, в частности, для производства военной техники, является компания EKC из немецкого города Вюрцбург. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на анализ экспортных данных, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в период с января 2023 года по апрель 2024 года EKC экспортировала в рф хрома на 24,2 млн евро.

Таким образом, компания поставляет около половины общего импорта в россию материала, важного для производства оружия

- отмечает издание.

Авторы указывают, что сейчас бизнес с россией имеет далеко идущие последствия для компании. Так, Великобритания внесла EKC в санкционный список 24 февраля 2025 года.

"На запрос финансовый директор EKC Евгений Порохня назвал действия Британии "незаконными". Его компания соблюдает международные "санкционные меры". EKC подаст иск против этого решения", - говорится в статье.

Справочно

В оружейной промышленности хром используется для защиты стволов оружия от сильного износа, а гранаты – от коррозии. Представители немецкой оружейной промышленности утверждают, что благодаря использованию хрома долговечность артиллерийских орудий увеличивается втрое.

На сайте EKC указано, что в первые годы она "помогала немецким компаниям находить поставщиков определенного сырья, особенно в странах СНГ". Среди клиентов EKC в россии в 2017 году был "уралвагонзавод", где производят бронетехнику для российских вооруженных сил.

Напомним

В феврале ЕС принял 16-й пакет санкций против россии. Им был расширен список подсанкционных товаров, способствующих технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, добавляя товары для разработки и производства российских военных систем - в частности, такие как соединения хрома и контроллеры, используемые для управления беспилотными летательными аппаратами.

Зеленский ввел санкции против трех китайских компаний на фоне обвинений Пекина в вооружении рф18.04.25, 16:25 • 27850 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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