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У разі блокування Угорщиною санкцій проти росії постраждають країни ЄС та G7 - глава МЗС Естонії

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Угорщина може змусити ЄС скасувати санкції проти €210 млрд заморожених активів РФ. Це зніме гарантію з кредитів Україні та перекладе їхнє покриття на платників податків ЄС та G7.

У разі блокування Угорщиною санкцій проти росії постраждають країни ЄС та G7 - глава МЗС Естонії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виставить європейським платникам податків ще більший рахунок за підтримку України, якщо змусить ЄС зняти обмеження на 210 млрд євро із заморожених російських активів. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Блокування поновлення антиросійських санкцій ЄС — ця погроза, яку Орбан неодноразово висловлював, але ніколи не робив раніше — залишить уряди країн G7 та ЄС на гачку через багатомільярдні кредити Києву, забезпечені російськими активами.

ЄС та G7 — куди входять США, Канада, Японія, Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія — минулого року використали прибуток, отриманий від приблизно 260 млрд євро заморожених російських активів у всьому світі, для підтримки кредиту Україні у розмірі 50 млрд євро. Якщо активи будуть розморожені, ЄС та США нестимуть відповідальність за 20 млрд євро кредиту, а фінансового тягаря решта ляже на плечі інших членів G7.

"Проблема в тому, що ці активи, які гарантують кредит, зникнуть", - сказав Цахкна, маючи на увазі сценарій, за якого санкції ЄС припинять свою дію.

Чиновники очікують, що Орбан піде далі під час своїх погроз під час майбутнього обговорення пролонгації антиросійських санкцій, що закінчують дію наприкінці липня. Рішення продовжити їх має бути одноголосно ухвалене державами-членами ЄС. Переважна більшість заморожених активів зберігається у Euroclear, фінансовому посереднику, що базується у Бельгії.

Австрія підтримає використання активів рф для допомоги Україні, але не візьме на себе ініціативу - міністр17.04.25, 20:24 • 10883 перегляди

Якщо вони збираються заблокувати це, то санкції буде знято. І активи центрального банку будуть передані в росію путіну, як нагорода. Ми не можемо цього допустити

- сказав Цахкна Financial Times.

Європейська комісія намагається розробити запасний план на випадок, якщо пролонгація санкцій не вдасться, але чиновники ЄС заявили, що більшість правових шляхів завчасно приречені.

Нам потрібна якась правова основа або якась процедура. Для цього буде потрібна участь "коаліції охочих", яка вийде за межі ЄС і включить членів G7 і такі країни, як Норвегія

- сказав Цахкна.

Доповнення

Естонія виступає за те, щоб країни G7 конфіскували російські активи, а не залишали їх під санкціями. З позицій естонськогоу ряду, це було б найбільш чітким і зрозумілим рішенням.

Деякі країни ЄС і G7 чинять опір такому кроку, стверджуючи, що він може порушити міжнародне право і підірвати віру в євро. Бельгія, де близько 190 мільярдів євро російських активів зберігається в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, рішуче виступає проти такого кроку, побоюючись, що це стане головною мішенню судових позовів.

Нагадаємо

росія звернулася до США з проханням дозволити їй придбати літаки Boeing за кошти із заморожених активів після припинення вогню в Україні.

Лілія Набока

Лілія Набока

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