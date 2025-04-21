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В случае блокирования Венгрией санкций против России пострадают страны ЕС и G7 - глава МИД Эстонии

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Венгрия может вынудить ЕС отменить санкции против €210 млрд замороженных активов РФ. Это снимет гарантию с кредитов Украине и переложит их покрытие на налогоплательщиков ЕС и G7.

В случае блокирования Венгрией санкций против России пострадают страны ЕС и G7 - глава МИД Эстонии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины, если заставит ЕС снять ограничения на 210 млрд евро из замороженных российских активов. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Блокирование возобновления антироссийских санкций ЕС — эта угроза, которую Орбан неоднократно высказывал, но никогда не реализовывал ранее — оставит правительства стран G7 и ЕС в уязвимом положении из-за многомиллиардных кредитов Киеву, обеспеченных российскими активами.

ЕС и G7 — куда входят США, Канада, Япония, Франция, Италия, Германия и Великобритания — в прошлом году использовали прибыль, полученную от примерно 260 млрд евро замороженных российских активов по всему миру, для поддержки кредита Украине в размере 50 млрд евро. Если активы будут разморожены, ЕС и США будут нести ответственность за 20 млрд евро кредита, а остальное финансовое бремя ляжет на плечи других членов G7.

"Проблема в том, что эти активы, которые гарантируют кредит, исчезнут", - сказал Цахкна, имея в виду сценарий, при котором санкции ЕС прекратят свое действие.

Чиновники ожидают, что Орбан пойдет дальше в своих угрозах во время предстоящего обсуждения пролонгации антироссийских санкций, срок действия которых истекает в конце июля. Решение о продлении должно быть единогласно принято государствами-членами ЕС. Подавляющее большинство замороженных активов хранится в Euroclear, финансовом посреднике, базирующемся в Бельгии.

Австрия поддержит использование активов рф для помощи Украине, но не возьмет на себя инициативу - министр17.04.25, 20:24 • 10883 просмотра

Если они собираются заблокировать это, то санкции будут сняты. И активы центрального банка будут переданы в россию путину, как награда. Мы не можем этого допустить

- сказал Цахкна Financial Times.

Европейская комиссия пытается разработать запасной план на случай, если пролонгация санкций не удастся, но чиновники ЕС заявили, что большинство правовых путей заранее обречены.

Нам нужна какая-то правовая основа или какая-то процедура. Для этого потребуется участие "коалиции желающих", которая выйдет за пределы ЕС и включит членов G7 и такие страны, как Норвегия

- сказал Цахкна.

Дополнение

Эстония выступает за то, чтобы страны G7 конфисковали российские активы, а не оставляли их под санкциями. С позиции эстонского правительства, это было бы наиболее четким и понятным решением.

Некоторые страны ЕС и G7 сопротивляются такому шагу, утверждая, что он может нарушить международное право и подорвать веру в евро. Бельгия, где около 190 миллиардов евро российских активов хранится в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, решительно выступает против такого шага, опасаясь, что это станет главной мишенью судебных исков.

Напомним

россия обратилась к США с просьбой разрешить ей приобрести самолеты Boeing за средства из замороженных активов после прекращения огня в Украине.

Лилия Набока

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