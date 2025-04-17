Австрия поддержит использование активов рф для помощи Украине, но не возьмет на себя инициативу - министр

Новый министр финансов Австрии Маркус Мартербауэр выразил поддержку использованию замороженных активов российского Центрального банка для помощи Украине, но отметил, что его страна не будет первой проявлять инициативу. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Я принципиально считаю эти обсуждения разумными... Если будет совместное решение, Австрия будет его частью, но мы не возьмем на себя инициативу – сказал министр.

Такое заявление Мартербауэр сделал после встречи министров финансов стран ЕС на прошлой неделе, на которой они обсудили варианты увеличения финансирования для перевооружения Евросоюза в ответ на вторжение россии в Украину.

В частности, министр финансов Испании Карлос Куэрпо предложил создать новый оборонный фонд ЕС, который будет финансироваться за счет взносов государств-членов, совместных заимствований и фонда спасения Европейского механизма стабильности. Испанский министр также предложил использовать часть замороженных активов российского центрального банка в Европе на сумму 200 миллиардов евро ($227 млрд) для финансирования военных проектов в пользу Украины. Пока что ЕС использовал их только для получения доходов.

Как и Испания, Австрия сталкивается с проблемой увеличения расходов на оборону. Они должны вырасти с 1% до 2% ВВП к 2032 году, одновременно со значительным сокращением расходов бюджета.

Украина получила второй транш на почти 1 млрд долларов за счет замороженных активов рф