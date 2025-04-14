Украина получила второй транш на почти 1 млрд долларов за счет замороженных активов рф

На счета Украины поступил второй транш в 752 млн фунтов (почти 1 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

... поступил второй транш в 752 млн фунтов в рамках инициативы G7 ERA. Эти средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, будут направлены на укрепление обороноспособности Украины

По его словам, первый транш на такую же сумму поступил в Украину в марте.

В общем, Великобритания выплатит Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов в рамках этого механизма, добавил Шмыгаль.

Премьер поблагодарил правительство Великобритании и наших партнеров из G7 за четкую и последовательную позицию ‐ российские средства должны работать на Украину.

Совместно с партнерами проводим системную работу над тем, чтобы все средства рф были конфискованы и переданы нашему государству