Украина получила второй транш на почти 1 млрд долларов за счет замороженных активов рф
Киев • УНН
На счета Украины поступил второй транш в 752 млн фунтов в рамках инициативы G7 ERA. Средства пойдут на укрепление обороноспособности страны.
На счета Украины поступил второй транш в 752 млн фунтов (почти 1 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
... поступил второй транш в 752 млн фунтов в рамках инициативы G7 ERA. Эти средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, будут направлены на укрепление обороноспособности Украины
По его словам, первый транш на такую же сумму поступил в Украину в марте.
В общем, Великобритания выплатит Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов в рамках этого механизма, добавил Шмыгаль.
Премьер поблагодарил правительство Великобритании и наших партнеров из G7 за четкую и последовательную позицию ‐ российские средства должны работать на Украину.
Совместно с партнерами проводим системную работу над тем, чтобы все средства рф были конфискованы и переданы нашему государству
Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС из доходов от замороженных активов рф09.04.25, 13:23 • 8934 просмотра
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Инициатива G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) предусматривает использование прибыли от замороженных российских активов в поддержку Украины.