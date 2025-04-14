Україна отримала другий транш на майже 1 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф
Київ • УНН
На рахунки України надійшов другий транш у 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти підуть на зміцнення обороноздатності країни.
На рахунки України надійшов другий транш у 752 млн фунтів (майже 1 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 ERA. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
... надійшов другий транш у 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Ці кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності України
За його словами, перший транш на таку ж суму надійшов в Україну у березні.
Загалом Велика Британія виплатить Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів в рамках цього механізму, додав Шмигаль.
Прем'єр подякував уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за чітку і послідовну позицію ‐ російські кошти повинні працювати на Україну.
Спільно з партнерами проводимо системну роботу над тим, щоб всі кошти рф були конфісковані і передані нашій державі
Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС з доходів від заморожених активів рф09.04.25, 13:23 • 8933 перегляди
Додамо
Ініціатива G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) передбачає використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку України.