Україна отримала другий транш на майже 1 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

На рахунки України надійшов другий транш у 752 млн фунтів (майже 1 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 ERA. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

... надійшов другий транш у 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Ці кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності України