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Австрія підтримає використання активів рф для допомоги Україні, але не візьме на себе ініціативу - міністр

Київ • УНН

 • 7544 перегляди

Міністр фінансів Австрії заявив, що країна підтримає використання заморожених активів російського Центробанку для допомоги Україні. Але Австрія не буде першою проявляти ініціативу в цьому питанні.

Австрія підтримає використання активів рф для допомоги Україні, але не візьме на себе ініціативу - міністр

Новий міністр фінансів Австрії Маркус Мартербауер висловив підтримку використанню заморожених активів російського Центрального банку для допомоги Україні, але зазначив, що його країна не буде першою проявляти ініціативу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Я принципово вважаю ці обговорення розумними... Якщо буде спільне рішення, Австрія буде його частиною, але ми не візьмемо на себе ініціативу

– сказав міністр.

Таку заяву Мартербауер зробив після зустрічі міністрів фінансів країн ЄС минулого тижня, на якій вони обговорили варіанти збільшення фінансування для переозброєння Євросоюзу у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Зокрема, міністр фінансів Іспанії Карлос Куерпо запропонував створити новий оборонний фонд ЄС, який фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів, спільних запозичень та фонду порятунку Європейського механізму стабільності. Іспанський міністр також запропонував використати частину заморожених активів російського центрального банку в Європі на суму 200 мільярдів євро ($227 млрд) для фінансування військових проєктів на користь України. Поки що ЄС використовував їх лише для отримання доходів.

Як і Іспанія, Австрія стикається з проблемою збільшення видатків на оборону. Вони мають зрости з 1% до 2% ВВП до 2032 року, одночасно зі значним скороченням видатків бюджету.

Україна отримала другий транш на майже 1 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф14.04.25, 20:15 • 9867 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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