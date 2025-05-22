С упором на "жесткие оборонные возможности": США ожидают от НАТО четкий план увеличения расходов на оборону
Киев • УНН
Соединенные Штаты Америки призывают Североатлантический альянс разработать конкретные меры для достижения целевого показателя расходов на оборону в размере 5% от объема производства. Особое внимание следует уделять развитию "жестких оборонных возможностей".
Соединенные Штаты Америки хотят получить от Североатлантического альянса четкий план по увеличению оборонных бюджетов в размере 5% от объема производства. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Особое внимание в стратегии должно уделяться развитию "жестких оборонных возможностей". Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
Отмечается, что постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер призвал альянс разработать конкретные меры для достижения целевого показателя расходов на оборону в размере 5% от объема производства с упором на "жесткие оборонные возможности".
"Нам нужно что-то, что отличается" от обещания, согласованного на саммите в Уэльсе в 2014 году, "где все согласились на то, чтобы 2% ВВП тратилось на оборону", - сказал Уитакер в четверг, 22 мая в интервью Bloomberg Television.
Нам нужны четкие шаги для достижения этой цели, и в то же время нам нужно убедиться, что все наши союзники понимают, что речь должна идти в первую очередь о возможностях жесткой обороны
По данным издания, ожидается, что лидеры НАТО подпишут новый план по расходам на своем саммите, включающий предложения по выделению 3,5% ВВП на основную оборону и 1,5% на сферы, связанные с обороной, к 2032 году.
Как пишет Bloomberg, нестабильные перспективы окончания войны в Украине побуждают европейские страны наращивать свой военный потенциал.
Напомним
Переговорщики НАТО стремятся достичь 5% ВВП на оборону к 2032 году, чтобы смягчить требования Трампа. Министры обсудят это в Анталии на фоне усилий по окончанию войны в Украине.
Генсек НАТО Марк Рютте предложил членам альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП. Дополнительные 1,5% пойдут на более широкие расходы, связанные с безопасностью.
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