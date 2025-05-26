"Зволікати небезпечно": НАТО закликає збільшити витрати на оборону та виробництво зброї - Рютте

$41.510.01
46.990.07
ukenru
рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
Ексклюзив
14:22 • 13017 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
13:26 • 33145 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
11:58 • 40425 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 59821 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 77305 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 69870 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 76474 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
26 травня, 06:19 • 83261 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 79365 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

25 травня, 09:34 • 84660 перегляди

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
91%
746мм
Популярнi новини

Хмельниччину вночі атакував ворог: зачепило чотири підприємства

26 травня, 06:59 • 70713 перегляди

Ізраїль має намір взяти під контроль 75% Гази за два місяці - Bloomberg

26 травня, 09:48 • 41207 перегляди

НМТ: скільки абітурієнтів не склали іспит минулого року

26 травня, 10:04 • 14213 перегляди

Обмеження на дальність західної зброї для ударів по рф знято - Мерц

13:04 • 28561 перегляди

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

15:51 • 9400 перегляди
Публікації

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

16:32 • 272 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 416291 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 452784 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 403807 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 494310 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кая Каллас

Фрідріх Мерц

Кейр Стармер

Урсула фон дер Ляєн

Дональд Туск

Актуальні місця

Київ

Ватикан

Одеська область

Гаага

Стамбул

Реклама
УНН Lite

Лебедина історія: як пернаті мандрівники зупинили рух на трасі

16:12 • 3632 перегляди

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

15:51 • 10236 перегляди

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 164634 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 268608 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 103701 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

NASAMS

IRIS-T

Financial Times

"Зволікати небезпечно": НАТО закликає збільшити витрати на оборону та виробництво зброї - Рютте

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Марк Рютте наголосив на необхідності збільшення витрат на оборону та виробництва зброї для протистояння загрозам. Союзники мають інвестувати більше для досягнення цілей.

"Зволікати небезпечно": НАТО закликає збільшити витрати на оборону та виробництво зброї - Рютте

Необхідно збільшити оборонні витрати й виробництво зброї, щоб забезпечити міцну колективну безпеку Альянсу, аби протистояти будь-якій загрозі. На цьому сьогодні наголосив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на виступі перед Парламентською асамблеєю НАТО передає кореспондент УНН.

Зволікати небезпечно. Щоб зробити НАТО сильнішим, ми повинні збільшити витрати на оборону. Це основа всього 

- заявив генеральний секретар НАТО.

Він підкреслив, що союзникам доведеться інвестувати набагато більше, щоб досягти нових цілей щодо можливостей, які міністри оборони НАТО узгодять у Брюсселі наступного тижня.

Нам потрібно більше ресурсів, сил і можливостей, щоб ми були готові протистояти будь-якій загрозі та повністю реалізувати наші плани колективної оборони 

— зазначив він.

Очікується, що більшість союзників досягнуть початкової мети витрачати 2% ВВП на оборону вже цього року. Проте, за словами генерального секретаря, це вже "недостатньо". У 2025 році, за його словами, оборонні витрати всіх союзників мають значно зрости.

Він також наголосив, що цей план передбачає більше грошей на основні військові потреби, жорстку оборону та оборонні інвестиції. Генеральний секретар закликав парламентарів підтримати цю ініціативу:

Як парламентарі, мені потрібна ваша допомога, щоб донести до громадськості необхідність збільшення оборонних витрат та заохотити ваші уряди дотримуватися своїх зобов’язань. І я знаю, що дебати щодо збільшення інвестицій в оборону будуть складними в деяких парламентах. І кожен з вас відіграватиме важливу роль у забезпеченні підтримки для затвердження бюджетів 

- зазначив він.

Рютте підкреслив, що "крім збільшення оборонних витрат, нам потрібне більше оборонного виробництва", а також "збільшення виробництва оборонної продукції корисне не лише для нашої безпеки. Воно також корисне для нашої економіки".

На літньому саміті в Гаазі Альянс, за словами Рютте, надішле "промисловості чіткий сигнал про попит" і очікує, що союзники "разом витрачатимуть більше та ефективніше на критично важливі можливості для наших збройних сил".

Раніше УНН писав, що саміт НАТО, який пройде у червні в Гаазі, відбудеться за скороченою програмою - два дні замість трьох. Цьогорічний текст підсумкової декларації може не містити жодної прямої згадки про росію і, можливо, навіть про Україну, що робить гаазьку зустріч дуже відмінною від нещодавніх самітів, а також досі невідомо чи буде запрошений Президент України Володимир Зеленський.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітика
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Брюссель
Владимир Зеленский
Україна
Brent
$64.28
Bitcoin
$110,029.40
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,366.01
Ethereum
$2,566.70