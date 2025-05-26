"Зволікати небезпечно": НАТО закликає збільшити витрати на оборону та виробництво зброї - Рютте

Необхідно збільшити оборонні витрати й виробництво зброї, щоб забезпечити міцну колективну безпеку Альянсу, аби протистояти будь-якій загрозі. На цьому сьогодні наголосив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на виступі перед Парламентською асамблеєю НАТО передає кореспондент УНН.

Зволікати небезпечно. Щоб зробити НАТО сильнішим, ми повинні збільшити витрати на оборону. Це основа всього - заявив генеральний секретар НАТО.

Він підкреслив, що союзникам доведеться інвестувати набагато більше, щоб досягти нових цілей щодо можливостей, які міністри оборони НАТО узгодять у Брюсселі наступного тижня.

Нам потрібно більше ресурсів, сил і можливостей, щоб ми були готові протистояти будь-якій загрозі та повністю реалізувати наші плани колективної оборони — зазначив він.

Очікується, що більшість союзників досягнуть початкової мети витрачати 2% ВВП на оборону вже цього року. Проте, за словами генерального секретаря, це вже "недостатньо". У 2025 році, за його словами, оборонні витрати всіх союзників мають значно зрости.

Він також наголосив, що цей план передбачає більше грошей на основні військові потреби, жорстку оборону та оборонні інвестиції. Генеральний секретар закликав парламентарів підтримати цю ініціативу:

Як парламентарі, мені потрібна ваша допомога, щоб донести до громадськості необхідність збільшення оборонних витрат та заохотити ваші уряди дотримуватися своїх зобов’язань. І я знаю, що дебати щодо збільшення інвестицій в оборону будуть складними в деяких парламентах. І кожен з вас відіграватиме важливу роль у забезпеченні підтримки для затвердження бюджетів - зазначив він.

Рютте підкреслив, що "крім збільшення оборонних витрат, нам потрібне більше оборонного виробництва", а також "збільшення виробництва оборонної продукції корисне не лише для нашої безпеки. Воно також корисне для нашої економіки".

На літньому саміті в Гаазі Альянс, за словами Рютте, надішле "промисловості чіткий сигнал про попит" і очікує, що союзники "разом витрачатимуть більше та ефективніше на критично важливі можливості для наших збройних сил".

Раніше УНН писав, що саміт НАТО, який пройде у червні в Гаазі, відбудеться за скороченою програмою - два дні замість трьох. Цьогорічний текст підсумкової декларації може не містити жодної прямої згадки про росію і, можливо, навіть про Україну, що робить гаазьку зустріч дуже відмінною від нещодавніх самітів, а також досі невідомо чи буде запрошений Президент України Володимир Зеленський.