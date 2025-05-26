"Медлить опасно": НАТО призывает увеличить расходы на оборону и производство оружия - Рютте

Необходимо увеличить оборонные расходы и производство оружия, чтобы обеспечить прочную коллективную безопасность Альянса, чтобы противостоять любой угрозе. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на выступлении перед Парламентской ассамблеей НАТО передает корреспондент УНН.

Медлить опасно. Чтобы сделать НАТО сильнее, мы должны увеличить расходы на оборону. Это основа всего - заявил генеральный секретарь НАТО.

Он подчеркнул, что союзникам придется инвестировать гораздо больше, чтобы достичь новых целей по возможностям, которые министры обороны НАТО согласуют в Брюсселе на следующей неделе.

Нам нужно больше ресурсов, сил и возможностей, чтобы мы были готовы противостоять любой угрозе и полностью реализовать наши планы коллективной обороны — отметил он.

Ожидается, что большинство союзников достигнут первоначальной цели тратить 2% ВВП на оборону уже в этом году. Однако, по словам генерального секретаря, это уже "недостаточно". В 2025 году, по его словам, оборонные расходы всех союзников должны значительно возрасти.

Он также подчеркнул, что этот план предусматривает больше денег на основные военные нужды, жесткую оборону и оборонные инвестиции. Генеральный секретарь призвал парламентариев поддержать эту инициативу:

Как парламентарии, мне нужна ваша помощь, чтобы донести до общественности необходимость увеличения оборонных расходов и поощрить ваши правительства соблюдать свои обязательства. И я знаю, что дебаты по увеличению инвестиций в оборону будут сложными в некоторых парламентах. И каждый из вас будет играть важную роль в обеспечении поддержки для утверждения бюджетов - отметил он.

Рютте подчеркнул, что "помимо увеличения оборонных расходов, нам нужно больше оборонного производства", а также "увеличение производства оборонной продукции полезно не только для нашей безопасности. Оно также полезно для нашей экономики".

На летнем саммите в Гааге Альянс, по словам Рютте, пошлет "промышленности четкий сигнал о спросе" и ожидает, что союзники "вместе будут тратить больше и эффективнее на критически важные возможности для наших вооруженных сил".

Ранее УНН писал, что саммит НАТО, который пройдет в июне в Гааге, состоится по сокращенной программе - два дня вместо трех. В этом году текст итоговой декларации может не содержать ни одного прямого упоминания о россии и, возможно, даже об Украине, что делает гаагскую встречу очень отличной от недавних саммитов, а также до сих пор неизвестно, будет ли приглашен Президент Украины Владимир Зеленский.