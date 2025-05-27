Ожидаемый саммит НАТО может быть напряженным на фоне сложных отношений между Трампом и Зеленским - NYT

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Марк Рютте стремится, чтобы ежегодный саммит Альянса, который состоится в следующем месяце, был коротким и проходил в дружеской атмосфере. Рютте надеется, что удастся избежать разделения между его членами на фоне сложных взаимоотношений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает The New York Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов, пишет УНН.

Детали

Испортить атмосферу во время саммита НАТО могут два фактора. Во-первых, президент США Дональд Трамп, который, как ожидается, примет участие в саммите, имеет разногласия с союзниками относительно будущего Украины. Украина, со своей стороны, хочет вступить в НАТО, против чего категорически выступает Трамп.

Саммит НАТО, запланированный на 24-25 июня в Нидерландах, состоится в то время, когда Соединенные Штаты отступают от главной ответственности за защиту Европы, создавая значительную неопределенность относительно безопасности на континенте.

Представители администрации Трампа предупредили своих европейских коллег, что серьезные изменения в ротации американских войск неизбежны, даже несмотря на то, что они пытаются заверить союзников в том, что США привержены НАТО.

В то же время Трамп сворачивает поддержку Украины, отказался от усилий, направленных на прекращение огня в войне, и стремится нормализовать отношения с россией.

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Учитывая все это, роль Украины на саммите является неопределенной, не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения Трампа к президенту Владимиру Зеленскому, который, как ожидается, также примет участие в саммите.

Неизвестно даже, будет ли Зеленский приглашен на главный ужин по случаю открытия саммита.

Я вполне ожидаю, что Зеленский будет в Гааге. В каком качестве, мы обсуждаем - заявил новый американский посол в НАТО Мэтью Г. Витакер на конференции в этом месяце, которая проходила в Таллинне, Эстония.

Официальные лица предположили, что на этом саммите не будет заседания Совета Украина-НАТО, где союзники будут находиться с Украиной на равных, как в предыдущие годы. Кое-кто отметил, что после ужина первого вечера лидеры НАТО встретятся лишь на несколько часов на следующий день, чтобы ратифицировать новые цели расходов, которые могут помочь европейским союзникам со временем заменить Соединенные Штаты в качестве главного гаранта обычной обороны континента.

НАТО также планирует параллельный форум оборонной промышленности, который, возможно, посетит Зеленский.

Ожидают ли Украину в НАТО

Во время президентства Джо Байдена Зеленский играл важную роль в двух последних встречах на высшем уровне НАТО. Два года назад в Литве саммит прошел неудачно, когда Зеленский и его союзники стремились получить более твердые обязательства относительно сроков вступления Украины в НАТО.

Еще в 2008 году НАТО согласилась, что и Украина, и Грузия "станут членами НАТО", но не определила ни даты, ни пути к этому. Байден и некоторые другие лидеры не считали Украину готовой к членству, пока она все еще находилась в состоянии войны с россией, и сопротивлялись установлению какой-либо даты или процесса. Прошлогодняя версия коммюнике, которое НАТО обнародует в конце каждого саммита, обещала продолжение помощи Киеву, но о членстве просто говорила, что Украина находится на "необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

Официальные лица заявили, что нынешнее коммюнике будет кратким и лаконичным и все еще находится на стадии разработки.

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Замена войск США в Европе

По оценкам института, Европе со временем нужно будет потратить около одного триллиона долларов, чтобы заменить американские силы и средства, размещенные в Европе. Но такие эксперты, как Камилла Гранд, бывший высокопоставленный чиновник НАТО, считают эту цифру завышенной и в любом случае примерно такой, которую европейцы потратят по новым целям расходов в течение следующих десяти лет или около того.

НАТО и Европейский союз, большинство из 27 членов которого также являются членами НАТО, уже многое сделали со времени вторжения России в Украину для усиления сдерживания.

НАТО стала сильнее, справедливее и смертоноснее, чем была до вторжения, сказала новая заместитель Генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская. Но нужно сделать гораздо больше, признала она, и НАТО работает над достижением консенсуса относительно целей расходов до саммита.

Это наша основная цель. Это огромное дело, но оно еще не решено - отметила она.

Дополнение

Соединенные Штаты Америки призывают Североатлантический альянс разработать конкретные меры для достижения целевого показателя расходов на оборону в размере 5% от объема производства. Особое внимание следует уделять развитию "жестких оборонных возможностей".