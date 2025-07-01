Украина получила новый транш на $500 млн от МВФ

Международный валютный фонд направил Украине 500 млн долл. очередного транша по программе сотрудничества EFF после нового пересмотра, сообщил во вторник Премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсетях, пишет УНН.

Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда - 500 млн долларов - на покрытие приоритетных бюджетных нужд - написал Шмыгаль.

По его словам, это результат восьмого пересмотра программы сотрудничества EFF.

"Сейчас в рамках программы Фонд уже направил Украине 10,6 млрд долларов", - отметил Премьер.

Он указал на "постоянную системную поддержку" МВФ, "благодаря которой сохраняем устойчивость в борьбе за свободу и осуществляем восстановление государства".

МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль