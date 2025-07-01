Украина получила новый транш на $500 млн от МВФ
Киев • УНН
Украина получила девятый транш от МВФ в размере 500 миллионов долларов для покрытия приоритетных бюджетных потребностей. Это результат успешного восьмого пересмотра программы сотрудничества EFF, увеличивший общую сумму помощи до 10,6 миллиарда долларов.
Международный валютный фонд направил Украине 500 млн долл. очередного транша по программе сотрудничества EFF после нового пересмотра, сообщил во вторник Премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсетях, пишет УНН.
Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда - 500 млн долларов - на покрытие приоритетных бюджетных нужд
По его словам, это результат восьмого пересмотра программы сотрудничества EFF.
"Сейчас в рамках программы Фонд уже направил Украине 10,6 млрд долларов", - отметил Премьер.
Он указал на "постоянную системную поддержку" МВФ, "благодаря которой сохраняем устойчивость в борьбе за свободу и осуществляем восстановление государства".
МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль30.06.25, 22:06 • 40420 просмотров