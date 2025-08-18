У разі продовження бойових дій у 2026 році Україна потребуватиме 45 мільярдів доларів - Мінфін
Київ • УНН
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україні потрібно 45 мільярдів доларів на 2026 рік, оскільки очікується продовження бойових дій. Ця потреба ще не покрита, ведуться переговори з G7, ЄС та МВФ.
Деталі
На 2026 рік ми очікуємо продовження бойових дій. Це відповідним чином передбачає нашу потребу, яка складає 45 мільярдів доларів
Марченко також додав, що наразі ця потреба повністю не покрита і ведуться відповідні перемовини з партнерами.
На сьогоднішній день ця потреба повністю не покрита, ми ведемо переговори з нашими ключовими партнерами. Це країни G7, це Європейський Союз. І я думаю, що разом з МВФ, нашими ключовими союзниками ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати
Доповнення
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що наша держава очікує місію МВФ наприкінці серпня, частиною переговорної групи будуть депутати ВР. Країна прагне координації програм МВФ та ЄС.
Ми в кінці серпня очікуємо місію МВФ