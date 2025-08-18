У разі продовження бойових дій у 2026 році Україна потребуватиме 45 мільярдів доларів - Мінфін

У 2026 році Україна потребує 45 мільярдів доларів виходячи з того, що в наступному році бойові дії ще триватимуть. Про це заявив Міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомив УНН.

На 2026 рік ми очікуємо продовження бойових дій. Це відповідним чином передбачає нашу потребу, яка складає 45 мільярдів доларів

Марченко також додав, що наразі ця потреба повністю не покрита і ведуться відповідні перемовини з партнерами.

На сьогоднішній день ця потреба повністю не покрита, ми ведемо переговори з нашими ключовими партнерами. Це країни G7, це Європейський Союз. І я думаю, що разом з МВФ, нашими ключовими союзниками ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати