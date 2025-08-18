У разі продовження бойових дій у 2026 році Україна потребуватиме 45 мільярдів доларів - Мінфін

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Ексклюзив
11:50 • 36 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
08:34 • 28281 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 40457 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 28652 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 48735 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 65432 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 118843 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 147976 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 91682 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 88832 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.8м/с
41%
749мм
Популярнi новини
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей18 серпня, 02:03 • 29546 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі18 серпня, 02:08 • 33156 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto18 серпня, 04:09 • 32813 перегляди
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: є пошкодження цивільної інфраструктури07:20 • 20087 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 20758 перегляди
Публікації
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 5228 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 21556 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 28300 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 40487 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 118862 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Джорджа Мелоні
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Європа
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 43705 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 37907 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 72822 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 60926 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 127885 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Дія (сервіс)
Будівництво
Долар США

У разі продовження бойових дій у 2026 році Україна потребуватиме 45 мільярдів доларів - Мінфін

Київ • УНН

 • 1200 перегляди

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україні потрібно 45 мільярдів доларів на 2026 рік, оскільки очікується продовження бойових дій. Ця потреба ще не покрита, ведуться переговори з G7, ЄС та МВФ.

У разі продовження бойових дій у 2026 році Україна потребуватиме 45 мільярдів доларів - Мінфін

У 2026 році Україна потребує 45 мільярдів доларів виходячи з того, що в наступному році бойові дії ще триватимуть. Про це заявив Міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомив УНН.

Деталі

На 2026 рік ми очікуємо продовження бойових дій. Це відповідним чином передбачає нашу потребу, яка складає 45 мільярдів доларів

- повідомив Марченко.

Марченко також додав, що наразі ця потреба повністю не покрита і ведуться відповідні перемовини з партнерами.

На сьогоднішній день ця потреба повністю не покрита, ми ведемо переговори з нашими ключовими партнерами. Це країни G7, це Європейський Союз. І я думаю, що разом з МВФ, нашими ключовими союзниками ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати

- наголосив міністр.

Доповнення

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що наша держава очікує місію МВФ наприкінці серпня, частиною переговорної групи будуть депутати ВР. Країна прагне координації програм МВФ та ЄС.

Ми в кінці серпня очікуємо місію МВФ

- сказала вона під час презентації Програми дій уряду в понеділок.

Павло Зінченко

СуспільствоЕкономікаПолітикаНовини Світу
Міжнародний валютний фонд
Сергій Марченко
Юлія Свириденко
Міністерство фінансів України
Верховна Рада України
Європейський Союз
Україна