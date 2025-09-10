Україна та МВФ обговорили фінансові потреби і реформи для подальшої співпраці

Представники Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства провели зустріч з місією Міжнародного валютного фонду у ході якої обговорили фінансові потреби України та реформи, які можуть стати основою подальшої співпраці з Фондом. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що серед ключових питань зустрічі були - приватизація, детінізація економіки, збереження стимулів для малого та середнього бізнесу і розвиток цільових програм підтримки.

Основна мета нинішньої місії — надати незалежну оцінку фінансових потреб України у середньостроковій перспективі. Це критично важливо в умовах бюджетного процесу на 2026 рік для забезпечення макрофінансової стабільності та підтримки розвитку. Водночас такі оцінки стануть орієнтиром для донорів і матимуть вагоме значення під час щорічних зборів МВФ та Світового банку - заявив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Окрему увагу сторони приділили питанням стимулювання економічного зростання без додаткових видатків бюджету. Зокрема, йшлося про програми "Доступні кредити 5-7-9%" та компенсації капітальних інвестицій у межах політики "Зроблено в Україні".

Обговорили й важливість детінізації економіки. Сторони погодилися, що комплексна "дорожня карта" у цій сфері дозволить вирівняти умови конкуренції для бізнесу, розширити доступ до фінансування та зменшити частку тіньових операцій. У МВФ готові надати необхідну технічну підтримку.

Розглянули також варіанти спрощення адміністрування податків, підвищення прозорості ПДВ-ланцюгів та можливість використання програм державної підтримки як інструменту для стимулювання виходу бізнесу з тіні.

У місії МВФ підкреслили, що наступним етапом має стати підготовка концептуальної записки детінізації економіки, яка стане основою для формування політик у межах нової програми співпраці.

На зустрічі також йшлося про необхідність залучення внутрішніх та іноземних інвестицій шляхом створення стабільного і прозорого бізнес-середовища.

Нагадаємо

Прем'єрка Юлія Свириденко зустрілася з місією МВФ та передала запит на нову програму співпраці. Україна пройшла 8 переглядів за поточною програмою, а держбюджет 2026 року сформований з урахуванням тривалої війни.

Кабмін продовжив до березня 2027 року можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою “5-7-9%”