19:32 • 7040 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
9 вересня, 16:05 • 13755 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 21502 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 14846 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 42847 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 71813 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 60207 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
9 вересня, 06:31 • 36558 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30314 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29407 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Україна та МВФ обговорили фінансові потреби і реформи для подальшої співпраці

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства зустрілося з місією МВФ. Обговорено фінансові потреби України та реформи для подальшої співпраці, включаючи приватизацію та детінізацію економіки.

Україна та МВФ обговорили фінансові потреби і реформи для подальшої співпраці

Представники Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства провели зустріч з місією Міжнародного валютного фонду у ході якої обговорили фінансові потреби України та реформи, які можуть стати основою подальшої співпраці з Фондом. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що серед ключових питань зустрічі були - приватизація, детінізація економіки, збереження стимулів для малого та середнього бізнесу і розвиток цільових програм підтримки.

Основна мета нинішньої місії — надати незалежну оцінку фінансових потреб України у середньостроковій перспективі. Це критично важливо в умовах бюджетного процесу на 2026 рік для забезпечення макрофінансової стабільності та підтримки розвитку. Водночас такі оцінки стануть орієнтиром для донорів і матимуть вагоме значення під час щорічних зборів МВФ та Світового банку

- заявив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Окрему увагу сторони приділили питанням стимулювання економічного зростання без додаткових видатків бюджету. Зокрема, йшлося про програми "Доступні кредити 5-7-9%" та компенсації капітальних інвестицій у межах політики "Зроблено в Україні".

Обговорили й важливість детінізації економіки. Сторони погодилися, що комплексна "дорожня карта" у цій сфері дозволить вирівняти умови конкуренції для бізнесу, розширити доступ до фінансування та зменшити частку тіньових операцій. У МВФ готові надати необхідну технічну підтримку.

Розглянули також варіанти спрощення адміністрування податків, підвищення прозорості ПДВ-ланцюгів та можливість використання програм державної підтримки як інструменту для стимулювання виходу бізнесу з тіні.

У місії МВФ підкреслили, що наступним етапом має стати підготовка концептуальної записки детінізації економіки, яка стане основою для формування політик у межах нової програми співпраці.

На зустрічі також йшлося про необхідність залучення внутрішніх та іноземних інвестицій шляхом створення стабільного і прозорого бізнес-середовища.

Нагадаємо

Прем'єрка Юлія Свириденко зустрілася з місією МВФ та передала запит на нову програму співпраці. Україна пройшла 8 переглядів за поточною програмою, а держбюджет 2026 року сформований з урахуванням тривалої війни.

Віта Зеленецька

