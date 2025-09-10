$41.250.03
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан
9 сентября, 16:05 • 13922 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 21636 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 14940 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 42933 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 71878 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 60238 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
9 сентября, 06:31 • 36577 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30321 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 29416 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
публикации
Эксклюзивы
Украина и МВФ обсудили финансовые потребности и реформы для дальнейшего сотрудничества

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства встретилось с миссией МВФ. Обсуждены финансовые потребности Украины и реформы для дальнейшего сотрудничества, включая приватизацию и детенизацию экономики.

Украина и МВФ обсудили финансовые потребности и реформы для дальнейшего сотрудничества

Представители Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства провели встречу с миссией Международного валютного фонда, в ходе которой обсудили финансовые потребности Украины и реформы, которые могут стать основой дальнейшего сотрудничества с Фондом. Об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что среди ключевых вопросов встречи были - приватизация, детенизация экономики, сохранение стимулов для малого и среднего бизнеса и развитие целевых программ поддержки.

Основная цель нынешней миссии — предоставить независимую оценку финансовых потребностей Украины в среднесрочной перспективе. Это критически важно в условиях бюджетного процесса на 2026 год для обеспечения макрофинансовой стабильности и поддержки развития. В то же время такие оценки станут ориентиром для доноров и будут иметь весомое значение во время ежегодных собраний МВФ и Всемирного банка

- заявил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам стимулирования экономического роста без дополнительных расходов бюджета. В частности, речь шла о программах "Доступные кредиты 5-7-9%" и компенсации капитальных инвестиций в рамках политики "Сделано в Украине".

Обсудили и важность детенизации экономики. Стороны согласились, что комплексная "дорожная карта" в этой сфере позволит выровнять условия конкуренции для бизнеса, расширить доступ к финансированию и уменьшить долю теневых операций. В МВФ готовы оказать необходимую техническую поддержку.

Рассмотрели также варианты упрощения администрирования налогов, повышения прозрачности НДС-цепочек и возможность использования программ государственной поддержки как инструмента для стимулирования выхода бизнеса из тени.

В миссии МВФ подчеркнули, что следующим этапом должна стать подготовка концептуальной записки детенизации экономики, которая станет основой для формирования политик в рамках новой программы сотрудничества.

На встрече также речь шла о необходимости привлечения внутренних и иностранных инвестиций путем создания стабильной и прозрачной бизнес-среды.

Напомним

Премьер Юлия Свириденко встретилась с миссией МВФ и передала запрос на новую программу сотрудничества. Украина прошла 8 пересмотров по текущей программе, а госбюджет 2026 года сформирован с учетом длительной войны.

Вита Зеленецкая

