Украина и МВФ обсудили финансовые потребности и реформы для дальнейшего сотрудничества

Представители Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства провели встречу с миссией Международного валютного фонда, в ходе которой обсудили финансовые потребности Украины и реформы, которые могут стать основой дальнейшего сотрудничества с Фондом. Об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что среди ключевых вопросов встречи были - приватизация, детенизация экономики, сохранение стимулов для малого и среднего бизнеса и развитие целевых программ поддержки.

Основная цель нынешней миссии — предоставить независимую оценку финансовых потребностей Украины в среднесрочной перспективе. Это критически важно в условиях бюджетного процесса на 2026 год для обеспечения макрофинансовой стабильности и поддержки развития. В то же время такие оценки станут ориентиром для доноров и будут иметь весомое значение во время ежегодных собраний МВФ и Всемирного банка - заявил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам стимулирования экономического роста без дополнительных расходов бюджета. В частности, речь шла о программах "Доступные кредиты 5-7-9%" и компенсации капитальных инвестиций в рамках политики "Сделано в Украине".

Обсудили и важность детенизации экономики. Стороны согласились, что комплексная "дорожная карта" в этой сфере позволит выровнять условия конкуренции для бизнеса, расширить доступ к финансированию и уменьшить долю теневых операций. В МВФ готовы оказать необходимую техническую поддержку.

Рассмотрели также варианты упрощения администрирования налогов, повышения прозрачности НДС-цепочек и возможность использования программ государственной поддержки как инструмента для стимулирования выхода бизнеса из тени.

В миссии МВФ подчеркнули, что следующим этапом должна стать подготовка концептуальной записки детенизации экономики, которая станет основой для формирования политик в рамках новой программы сотрудничества.

На встрече также речь шла о необходимости привлечения внутренних и иностранных инвестиций путем создания стабильной и прозрачной бизнес-среды.

Напомним

Премьер Юлия Свириденко встретилась с миссией МВФ и передала запрос на новую программу сотрудничества. Украина прошла 8 пересмотров по текущей программе, а госбюджет 2026 года сформирован с учетом длительной войны.

