17:31 • 5346 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 10485 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 15394 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 16211 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 38005 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 24021 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 25439 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26231 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26825 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29873 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Forbes

Кабмин продлил до марта 2027 года возможность аграриям пролонгировать кредиты по программе “5-7-9%”

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Кабинет Министров продлил до 31 марта 2027 года возможность аграриям пролонгировать кредиты по программе "5-7-9%" по договорам 2022-2025 годов. Это решение поможет избежать дефолта по кредитам в 2026 году.

Кабмин продлил до марта 2027 года возможность аграриям пролонгировать кредиты по программе “5-7-9%”

Кабинет министров продлил до 31 марта 2027 года возможность аграриям пролонгировать кредиты по программе "5-7-9%" по заключенным кредитным договорам в 2022-2025 годах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

"Правительство продолжает работать. Провели тематическое заседание Кабмина - на этот раз в фокусе тема поддержки предпринимателей различных отраслей. Ряд важных изменений, которых ждал рынок. Агросектор: продлили до 31 марта 2027 года возможность аграриям пролонгировать кредиты по программе "5-7-9%" по заключенным кредитным договорам в 2022-2025 годах", - сообщила Свириденко.

Она добавила, что это решение поможет избежать риска дефолта по кредитам в 2026 году и позволит в условиях войны продолжить сеять и собирать урожай, восстанавливать уничтоженные хозяйства и в дальнейшем обеспечивать продовольственную безопасность страны.

Напомним

Всеукраинский Аграрный Совет (ВАР) обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с требованием срочно разблокировать экспорт масличных культур. После введения 10% пошлины отгрузки сои и рапса из украинских портов фактически остановились, что создает серьезные риски для аграрного сектора и экономики страны.

Павел Башинский

ЭкономикаАгроновости
Юлия Свириденко