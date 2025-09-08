Кабмин продлил до марта 2027 года возможность аграриям пролонгировать кредиты по программе “5-7-9%”
Киев • УНН
Кабинет Министров продлил до 31 марта 2027 года возможность аграриям пролонгировать кредиты по программе "5-7-9%" по договорам 2022-2025 годов. Это решение поможет избежать дефолта по кредитам в 2026 году.
Детали
"Правительство продолжает работать. Провели тематическое заседание Кабмина - на этот раз в фокусе тема поддержки предпринимателей различных отраслей. Ряд важных изменений, которых ждал рынок. Агросектор: продлили до 31 марта 2027 года возможность аграриям пролонгировать кредиты по программе "5-7-9%" по заключенным кредитным договорам в 2022-2025 годах", - сообщила Свириденко.
Она добавила, что это решение поможет избежать риска дефолта по кредитам в 2026 году и позволит в условиях войны продолжить сеять и собирать урожай, восстанавливать уничтоженные хозяйства и в дальнейшем обеспечивать продовольственную безопасность страны.
Всеукраинский Аграрный Совет (ВАР) обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с требованием срочно разблокировать экспорт масличных культур. После введения 10% пошлины отгрузки сои и рапса из украинских портов фактически остановились, что создает серьезные риски для аграрного сектора и экономики страны.