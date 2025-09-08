Український експорт олійних культур зупинився через 10% мито: аграрії вимагають розблокування
Всеукраїнська Аграрна Рада звернулася до прем'єр-міністерки з вимогою розблокувати експорт олійних культур, що зупинився після запровадження 10% мита. Проблема полягає у відсутності механізму підтвердження походження продукції для звільнення від мита.
Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР) звернулася до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко з вимогою терміново розблокувати експорт олійних культур. Після запровадження 10% мита відвантаження сої та ріпаку з українських портів фактично зупинилися, що створює серйозні ризики для аграрного сектору та економіки країни. Про це йдеться на сайті ВАР, пише УНН.
Станом на 5 вересня експорт зупинений повністю. Зі сплатою мита у 10% він можливий, однак судна чекають у портах, бо в партіях змішана продукція - і від товаровиробників, і від трейдерів
Ключова проблема полягає у відсутності механізму документального підтвердження походження продукції. Закон передбачає, що агровиробники та кооперативи мають бути звільнені від сплати мита, але на практиці це неможливо реалізувати через неврегульованість процедур.
У ВАР наголосили, що підготовка необхідних нормативних актів належить до компетенції Міністерства фінансів. Аграрії підкреслюють, що підготовка нормативних актів для підтвердження власного виробництва при митному оформленні належить до функцій Міністерства фінансів.
Просимо доручити Мінфіну невідкладно розробити та ухвалити необхідні зміни до нормативно-правових актів із питань митної справи
За словами представників Ради, швидке вирішення проблеми критично необхідне для стабільності українського аграрного експорту та забезпечення валютних надходжень у держбюджет.
2 вересня Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157, що передбачає експортне мито у розмірі 10% від вартості насіння сої та ріпаку. Документ також створює Державний фонд підтримки сільськогосподарських виробників.