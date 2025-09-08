$41.220.13
12:30
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Financial Times

Український експорт олійних культур зупинився через 10% мито: аграрії вимагають розблокування

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Всеукраїнська Аграрна Рада звернулася до прем'єр-міністерки з вимогою розблокувати експорт олійних культур, що зупинився після запровадження 10% мита. Проблема полягає у відсутності механізму підтвердження походження продукції для звільнення від мита.

Український експорт олійних культур зупинився через 10% мито: аграрії вимагають розблокування

Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР) звернулася до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко з вимогою терміново розблокувати експорт олійних культур. Після запровадження 10% мита відвантаження сої та ріпаку з українських портів фактично зупинилися, що створює серйозні ризики для аграрного сектору та економіки країни. Про це йдеться на сайті ВАР, пише УНН.

Деталі

Станом на 5 вересня експорт зупинений повністю. Зі сплатою мита у 10% він можливий, однак судна чекають у портах, бо в партіях змішана продукція - і від товаровиробників, і від трейдерів 

- йдеться у зверненні ВАР.

Ключова проблема полягає у відсутності механізму документального підтвердження походження продукції. Закон передбачає, що агровиробники та кооперативи мають бути звільнені від сплати мита, але на практиці це неможливо реалізувати через неврегульованість процедур.

Україну накриє середземноморський циклон: прогноз погоди на 22 серпня21.08.25, 09:10 • 7900 переглядiв

У ВАР наголосили, що підготовка необхідних нормативних актів належить до компетенції Міністерства фінансів. Аграрії підкреслюють, що підготовка нормативних актів для підтвердження власного виробництва при митному оформленні належить до функцій Міністерства фінансів.

Просимо доручити Мінфіну невідкладно розробити та ухвалити необхідні зміни до нормативно-правових актів із питань митної справи 

- йдеться у листі аграріїв до Свириденко. 

За словами представників Ради, швидке вирішення проблеми критично необхідне для стабільності українського аграрного експорту та забезпечення валютних надходжень у держбюджет.

Нагадаємо

2 вересня Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157, що передбачає експортне мито у розмірі 10% від вартості насіння сої та ріпаку. Документ також створює Державний фонд підтримки сільськогосподарських виробників.

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономікаАгроновини
Міністерство фінансів України
Володимир Зеленський
Україна