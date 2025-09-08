Украинский экспорт масличных культур остановился из-за 10% пошлины: аграрии требуют разблокировки

Всеукраинский аграрный совет (ВАР) обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с требованием срочно разблокировать экспорт масличных культур. После введения 10% пошлины отгрузки сои и рапса из украинских портов фактически остановились, что создает серьезные риски для аграрного сектора и экономики страны. Об этом говорится на сайте ВАР, пишет УНН.

По состоянию на 5 сентября экспорт остановлен полностью. С уплатой пошлины в 10% он возможен, однако суда ждут в портах, потому что в партиях смешанная продукция - и от товаропроизводителей, и от трейдеров