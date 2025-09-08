Украинский экспорт масличных культур остановился из-за 10% пошлины: аграрии требуют разблокировки
Киев • УНН
Всеукраинский Аграрный Совет обратился к премьер-министру с требованием разблокировать экспорт масличных культур, который остановился после введения 10% пошлины. Проблема заключается в отсутствии механизма подтверждения происхождения продукции для освобождения от пошлины.
Всеукраинский аграрный совет (ВАР) обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с требованием срочно разблокировать экспорт масличных культур. После введения 10% пошлины отгрузки сои и рапса из украинских портов фактически остановились, что создает серьезные риски для аграрного сектора и экономики страны. Об этом говорится на сайте ВАР, пишет УНН.
Детали
По состоянию на 5 сентября экспорт остановлен полностью. С уплатой пошлины в 10% он возможен, однако суда ждут в портах, потому что в партиях смешанная продукция - и от товаропроизводителей, и от трейдеров
Ключевая проблема заключается в отсутствии механизма документального подтверждения происхождения продукции. Закон предусматривает, что агропроизводители и кооперативы должны быть освобождены от уплаты пошлины, но на практике это невозможно реализовать из-за неурегулированности процедур.
Украину накроет средиземноморский циклон: прогноз погоды на 22 августа21.08.25, 09:10 • 7900 просмотров
В ВАР подчеркнули, что подготовка необходимых нормативных актов относится к компетенции Министерства финансов. Аграрии подчеркивают, что подготовка нормативных актов для подтверждения собственного производства при таможенном оформлении относится к функциям Министерства финансов.
Просим поручить Минфину безотлагательно разработать и принять необходимые изменения в нормативно-правовые акты по вопросам таможенного дела
По словам представителей Совета, быстрое решение проблемы критически необходимо для стабильности украинского аграрного экспорта и обеспечения валютных поступлений в госбюджет.
Напомним
2 сентября Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №13157, предусматривающий экспортную пошлину в размере 10% от стоимости семян сои и рапса. Документ также создает Государственный фонд поддержки сельскохозяйственных производителей.