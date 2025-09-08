$41.220.13
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 2288 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 2760 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 10361 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 16020 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 21057 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 26048 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 39813 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 61458 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 75637 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзивы
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 126712 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 108268 просмотра
Дональд Трамп
Елена Соседка
Си Цзиньпин
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Одесса
9К720 Искандер

Украинский экспорт масличных культур остановился из-за 10% пошлины: аграрии требуют разблокировки

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Всеукраинский Аграрный Совет обратился к премьер-министру с требованием разблокировать экспорт масличных культур, который остановился после введения 10% пошлины. Проблема заключается в отсутствии механизма подтверждения происхождения продукции для освобождения от пошлины.

Украинский экспорт масличных культур остановился из-за 10% пошлины: аграрии требуют разблокировки

Всеукраинский аграрный совет (ВАР) обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с требованием срочно разблокировать экспорт масличных культур. После введения 10% пошлины отгрузки сои и рапса из украинских портов фактически остановились, что создает серьезные риски для аграрного сектора и экономики страны. Об этом говорится на сайте ВАР, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 5 сентября экспорт остановлен полностью. С уплатой пошлины в 10% он возможен, однако суда ждут в портах, потому что в партиях смешанная продукция - и от товаропроизводителей, и от трейдеров 

- говорится в обращении ВАР.

Ключевая проблема заключается в отсутствии механизма документального подтверждения происхождения продукции. Закон предусматривает, что агропроизводители и кооперативы должны быть освобождены от уплаты пошлины, но на практике это невозможно реализовать из-за неурегулированности процедур.

Украину накроет средиземноморский циклон: прогноз погоды на 22 августа21.08.25, 09:10 • 7900 просмотров

В ВАР подчеркнули, что подготовка необходимых нормативных актов относится к компетенции Министерства финансов. Аграрии подчеркивают, что подготовка нормативных актов для подтверждения собственного производства при таможенном оформлении относится к функциям Министерства финансов.

Просим поручить Минфину безотлагательно разработать и принять необходимые изменения в нормативно-правовые акты по вопросам таможенного дела 

- говорится в письме аграриев к Свириденко. 

По словам представителей Совета, быстрое решение проблемы критически необходимо для стабильности украинского аграрного экспорта и обеспечения валютных поступлений в госбюджет.

Напомним

2 сентября Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №13157, предусматривающий экспортную пошлину в размере 10% от стоимости семян сои и рапса. Документ также создает Государственный фонд поддержки сельскохозяйственных производителей.

Степан Гафтко

ОбществоЭкономикаАгроновости
Министерство финансов Украины
Владимир Зеленский
Украина