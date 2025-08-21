Украину накроет средиземноморский циклон: прогноз погоды на 22 августа

$41.360.10
48.320.15
ukenru
05:30 • 3746 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя «львиную долю» расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 36293 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 109310 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 55160 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 94576 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 262749 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 84422 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78091 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70869 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 246007 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.3м/с
58%
744мм
Популярные новости
Атака дронов: в Киеве прогремели взрывы20 августа, 20:48 • 27091 просмотра
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW00:59 • 24913 просмотра
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке01:48 • 29720 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома04:21 • 26767 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА05:21 • 9400 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 47692 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 109328 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 94592 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 262761 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 246011 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Львов
Китай
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 29959 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 27301 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 28509 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 57462 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 67993 просмотра
Актуальное
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Таймс
MIM-104 Patriot

Украину накроет средиземноморский циклон: прогноз погоды на 22 августа

Киев • УНН

 • 12 просмотра

22 августа Украину накроет средиземноморский циклон, который принесет дожди, грозы и шквалистый ветер. На День Независимости ожидается преимущественно сухая и умеренно теплая погода.

Украину накроет средиземноморский циклон: прогноз погоды на 22 августа

Погода в Украине в пятницу, 22 августа, будет обусловлена средиземноморским активным циклоном - будет дождливо и контрастная температура. На День Независимости в большинстве областей Украины - сухо, солнечно и умеренно тепло - жара уйдет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

Завтра в Украину прискачет активный циклон средиземноморского происхождения. Он обусловит дожди, грозы, кое-где даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра в западных, северных и большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами). На востоке и юге удержится сухая погода (разве что в Одесской области вероятны локальные грозовые дожди)

- написала Диденко.

Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый, осторожно!

Температура воздуха, по ее словам, в течение дня 22 августа окажется крайне контрастной. На западе прохладно, +17+21 градус. На севере +21+24 градуса. На востоке +30+34 градуса. На юге +29+32 градуса. В центральной части +29+32, в Винницкой области около +25 градусов.

В Киеве завтра, в пятницу, ожидается дождь, гроза и снижение температуры воздуха до +22 градусов.

На День Независимости в большинстве областей Украины - сухо, солнечно и умеренно тепло (жара уйдет), предполагается +21+26 градусов, лишь в западных областях 24 августа местами пройдут дожди и будет свежо, особенно ночью и утром, лишь +8+12 градусов, а днем +16+20 градусов. Характерная синоптическая деталь 24 августа - сильный ветер северо-западного происхождения, пусть принесет хорошие изменения

- отметила синоптик.

"А завтра берите зонты, кто будет в зоне циклона, а на востоке, в центре и на юге защищайтесь от чрезмерной жары", - отметила она.

В Украине снова теплеет: чего ждать от погоды 21 августа21.08.25, 06:58 • 1894 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Винницкая область
Одесская область
Днепр
Украина
Киев