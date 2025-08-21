Украину накроет средиземноморский циклон: прогноз погоды на 22 августа

Погода в Украине в пятницу, 22 августа, будет обусловлена средиземноморским активным циклоном - будет дождливо и контрастная температура. На День Независимости в большинстве областей Украины - сухо, солнечно и умеренно тепло - жара уйдет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

Завтра в Украину прискачет активный циклон средиземноморского происхождения. Он обусловит дожди, грозы, кое-где даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра в западных, северных и большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами). На востоке и юге удержится сухая погода (разве что в Одесской области вероятны локальные грозовые дожди)

Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый, осторожно!

Температура воздуха, по ее словам, в течение дня 22 августа окажется крайне контрастной. На западе прохладно, +17+21 градус. На севере +21+24 градуса. На востоке +30+34 градуса. На юге +29+32 градуса. В центральной части +29+32, в Винницкой области около +25 градусов.

В Киеве завтра, в пятницу, ожидается дождь, гроза и снижение температуры воздуха до +22 градусов.

На День Независимости в большинстве областей Украины - сухо, солнечно и умеренно тепло (жара уйдет), предполагается +21+26 градусов, лишь в западных областях 24 августа местами пройдут дожди и будет свежо, особенно ночью и утром, лишь +8+12 градусов, а днем +16+20 градусов. Характерная синоптическая деталь 24 августа - сильный ветер северо-западного происхождения, пусть принесет хорошие изменения