Україну накриє середземноморський циклон: прогноз погоди на 22 серпня

Погода в Україні у п'ятницю, 22 серпня, зумовить середземноморський активний циклон - дощитиме і буде контрастна температура. На День Незалежності в більшості областей України - сухо, сонячно та помірно тепло - спека піде. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

Завтра в Україну прискаче активний циклон середземноморського походження. Він зумовить дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру в західних, північних та більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами). На сході та півдні втримається суха погода (хіба на Одещині ймовірні локальні грозові дощі)

Вітер буде з південного заходу, помірний, часом рвучкий, обережно!

Температура повітря, з її слів, протягом дня 22-го серпня виявиться вкрай контрастною. На заході прохолодно, +17+21 градус. На півночі +21+24 градуси. На сході +30+34 градуси. На півдні +29+32 градуси. У центральній частині +29+32, на Вінниччині близько +25 градусів.

У Києві завтра, у п'ятницю, очікується дощ, гроза та зниження температури повітря до +22 градусів.

На День Незалежності в більшості областей України - сухо, сонячно та помірно тепло (спека піде), передбачається +21+26 градусів, лише в західних областях 24-го серпня місцями пройдуть дощі та буде свіженько, особливо вночі та вранці, лише +8+12 градусів, а вдень +16+20 градусів. Характерна синоптична деталь 24-го серпня - сильний вітер північно-західного походження, хай принесе хороші зміни