Україну накриє середземноморський циклон: прогноз погоди на 22 серпня

05:30 • 4020 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 36519 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 109652 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 55325 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 94844 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 262979 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 84481 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78125 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70888 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 246163 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Атака дронів: у Києві пролунали вибухи20 серпня, 20:48 • 27363 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW00:59 • 25176 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку01:48 • 30001 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 27037 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 9968 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 47862 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 262981 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Джей Ді Венс
Елбридж Колбі
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Львів
Чорне море
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 30054 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 27386 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 28587 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 57530 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 68054 перегляди
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Шахед-136
The Times

Україну накриє середземноморський циклон: прогноз погоди на 22 серпня

Київ • УНН

 • 106 перегляди

22 серпня Україну накриє середземноморський циклон, який принесе дощі, грози та шквалистий вітер. На День Незалежності очікується переважно суха та помірно тепла погода.

Україну накриє середземноморський циклон: прогноз погоди на 22 серпня

Погода в Україні у п'ятницю, 22 серпня, зумовить середземноморський активний циклон - дощитиме і буде контрастна температура. На День Незалежності в більшості областей України - сухо, сонячно та помірно тепло - спека піде. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

Завтра в Україну прискаче активний циклон середземноморського походження. Він зумовить дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру в західних, північних та більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами). На сході та півдні втримається суха погода (хіба на Одещині ймовірні локальні грозові дощі)

- написала Діденко.

Вітер буде з південного заходу, помірний, часом рвучкий, обережно!

Температура повітря, з її слів, протягом дня 22-го серпня виявиться вкрай контрастною. На заході прохолодно, +17+21 градус. На півночі +21+24 градуси. На сході +30+34 градуси. На півдні +29+32 градуси. У центральній частині +29+32, на Вінниччині близько +25 градусів.

У Києві завтра, у п'ятницю, очікується дощ, гроза та зниження температури повітря до +22 градусів.

На День Незалежності в більшості областей України - сухо, сонячно та помірно тепло (спека піде), передбачається +21+26 градусів, лише в західних областях 24-го серпня місцями пройдуть дощі та буде свіженько, особливо вночі та вранці, лише +8+12 градусів, а вдень +16+20 градусів. Характерна синоптична деталь 24-го серпня - сильний вітер північно-західного походження, хай принесе хороші зміни

- зазначила синоптик.

"А завтра беріть парасолі, хто буде з зоні циклону, а на сході, в центрі та на півдні захищайтеся від надмірної спеки", - зазначила вона.

В Україні знову теплішає: чого чекати від погоди 21 серпня21.08.25, 06:58 • 1918 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Вінницька область
Одеська область
Дніпро (місто)
Україна
Київ