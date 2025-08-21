В Україні знову теплішає: чого чекати від погоди 21 серпня

У четвер, 21 серпня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, у більшості регіонів опадів не передбачається.

Лише у західних та Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 25-30°, на півдні країни до 33°, у західних областях 20-25°