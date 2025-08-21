$41.360.10
20 серпня, 15:55 • 22770 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 70810 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 41790 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 71008 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 242069 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 80621 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 75403 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70211 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 233934 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 182450 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
В Україні знову теплішає: чого чекати від погоди 21 серпня

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У четвер, 21 серпня, в Україні буде мінлива хмарність, без опадів на більшості території. На заході та Житомирщині можливі короткочасні дощі та грози.

В Україні знову теплішає: чого чекати від погоди 21 серпня

У четвер, 21 серпня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у більшості регіонів опадів не передбачається.

Лише у західних та Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 25-30°, на півдні країни до 33°, у західних областях 20-25°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря - 27-29°.

День піклування про себе в інтернеті, Всесвітній день Аватара, Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму: що відзначають 21 серпня21.08.25, 06:45 • 184 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Житомирська область
Київська область
Україна
Київ