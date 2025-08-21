В Україні знову теплішає: чого чекати від погоди 21 серпня
Київ • УНН
У четвер, 21 серпня, в Україні буде мінлива хмарність, без опадів на більшості території. На заході та Житомирщині можливі короткочасні дощі та грози.
У четвер, 21 серпня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у більшості регіонів опадів не передбачається.
Лише у західних та Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 25-30°, на півдні країни до 33°, у західних областях 20-25°
У Києві та області у четвер очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря - 27-29°.
День піклування про себе в інтернеті, Всесвітній день Аватара, Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму: що відзначають 21 серпня21.08.25, 06:45 • 184 перегляди