20 серпня, 15:55 • 22630 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 70486 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 41689 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 70861 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 241928 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 80585 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 75375 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70193 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 233837 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 182428 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
День піклування про себе в інтернеті, Всесвітній день Аватара, Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму: що відзначають 21 серпня

Київ • УНН

 • 102 перегляди

21 серпня відзначається кілька подій, включаючи День без косметики та макіяжу, Всесвітній день Аватара та Міжнародний день пам'яті жертв тероризму. Також сьогодні День поета та День піклування про себе в інтернеті.

День піклування про себе в інтернеті, Всесвітній день Аватара, Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму: що відзначають 21 серпня

Сьогодні, 21 серпня, у багатьох країнах світу жінки та шанувальники природньої жіночої краси можуть долучитися до святкування Дня без косметики та макіяжу, любителі кінематографу відзначають Всесвітній день Аватара, а також сьогодні Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму, пише УНН.

День піклування про себе в інтернеті

Сьогодні проводяться заходи з нагоди Дня піклування про себе в інтернеті.

Подія присвячена поширенню обізнаності про ризики для користувачів в Інтернеті та про правила безпеки користування інтернетом.

Походження свята достеменно невідоме, але відзначення цього дня набирає обертів завдяки онлайн-спільнотам та прихильникам здорового способу життя, які позиціонують його як м’яке перезавантаження того, як ми використовуємо Інтернет щодня. Статті, що заохочують до свідомих звичок та невеликих "цифрових налагоджень", допомогли поширити цю ідею за межі вузьких кіл.

Французький треш стрімер загинув під час прямої трансляції після тижнів жорстоких випробувань20.08.25, 20:22 • 3154 перегляди

День без косметики і макіяжу

У багатьох країнах світу жінки та шанувальники природньої жіночої краси можуть долучитися до святкування Дня без косметики та макіяжу. 

За статистикою, 44% жінок почувають себе невпевнено без щоденного макіяжу, а 14% - психологічно від нього залежні.

На підтримку сьогоднішньої події зірки шоу-бізнесу, акторки, моделі, відомі блогерки викладають свої фото та відео без макіяжу аби показати, що природна краса кожної жінки є унікальною та неповторною.

Популярні у TikTok режими догляду за шкірою майже не дають ефекту - дослідження09.06.25, 14:20 • 3104 перегляди

Всесвітній день Аватара

Любителі кінематографу 21 серпня відзначають Всесвітній день Аватара.

Саме цього дня у 2009 році відбувся показ першого трейлера культового фільму режисера Джеймса Кемерона "Аватар". У прокаті "Аватар" зібрав майже 2,8 мільярди доларів, і на даний час є найбільш касовим фільмом. У 2022 на екрани вийшов фільм "Аватар: шлях води". Прем’єра третьої частини франшизи запланована на 2025 рік.

У перекладі з санскриту аватар означає сходження. У філософії індуїзму цим терміном позначається сходження бога з духовного світу у мирське буття з якоюсь конкретною метою.

Disney показав перші кадри фільму "Аватар: вогонь і попіл" на CinemaCon04.04.25, 12:06 • 124987 переглядiв

День поета

Також 21 серпня можна відзначити День поета. Подію у 1994 році заснував британський підприємець, видавець та філантроп Вільям Сихгарт.

Сихгарт вважав, що у світі є дуже багато чудових поетів, вірші яких з тих чи інших причин так і не стають надбанням широкої аудиторії.Саме для таких поетів і був запроваджений цей день.

У Львові помер український поет і дисидент Ігор Калинець28.06.25, 17:07 • 4764 перегляди

Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму

Сьогодні, 21 серпня, світ відзначає Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму. Дата вшанування була затверджена у 2017 році Генеральною Асамблеєю ООН. 

У документі йдеться про необхідність захищати права постраждалих та їхніх родин, а також про зміцнення міжнародного співробітництво у боротьбі з тероризмом. У цей день згадують усіх людей, які постраждали від тероризму, чиє життя було змінене або перерване терористами.

Метою подібної дати є прагнення віддати належне жертвам тероризму та особам, які постраждали від нього, і стати імпульсом для підтримання їх і сприяння захисту та повному здійсненню їхніх прав і основних свобод.

У війні з Україною росія вдається до методів терору ще починаючи з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року використання терору як методу війни лише посилилось: це і терор через катування, вбивства, зґвалтування, насильницьке переміщення місцевого населення на окупованих територіях та вивезення українських дітей на територію країни-агресора, що до того ж має ознаки геноциду. Це і планомірні авіаційні та ракетні удари по цивільних та інфраструктурних об’єктах, і ядерний шантаж усього світу з використанням ЗАЕС. Усі руйнування і страждання, завдані терором з боку росії, складно перелічити.

Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей18.08.25, 05:03 • 36012 переглядiв

Павло Башинський

Суспільство