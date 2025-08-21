$41.360.10
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
День заботы о себе в Интернете, Всемирный день Аватара, Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: что отмечают 21 августа

Киев • УНН

 • 656 просмотра

21 августа отмечается несколько событий, включая День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара и Международный день памяти жертв терроризма. Также сегодня День поэта и День заботы о себе в Интернете.

День заботы о себе в Интернете, Всемирный день Аватара, Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: что отмечают 21 августа

Сегодня, 21 августа, во многих странах мира женщины и поклонники естественной женской красоты могут присоединиться к празднованию Дня без косметики и макияжа, любители кинематографа отмечают Всемирный день Аватара, а также сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, пишет УНН.

День заботы о себе в интернете

Сегодня проводятся мероприятия по случаю Дня заботы о себе в интернете.

Событие посвящено распространению осведомленности о рисках для пользователей в Интернете и о правилах безопасности пользования интернетом.

Происхождение праздника доподлинно неизвестно, но празднование этого дня набирает обороты благодаря онлайн-сообществам и сторонникам здорового образа жизни, которые позиционируют его как мягкую перезагрузку того, как мы используем Интернет ежедневно. Статьи, поощряющие сознательные привычки и небольшие "цифровые настройки", помогли распространить эту идею за пределы узких кругов.

Французский трэш-стример погиб во время прямой трансляции после недель жестоких испытаний20.08.25, 20:22 • 3236 просмотров

День без косметики и макияжа

Во многих странах мира женщины и поклонники естественной женской красоты могут присоединиться к празднованию Дня без косметики и макияжа. 

По статистике, 44% женщин чувствуют себя неуверенно без ежедневного макияжа, а 14% - психологически от него зависимы.

В поддержку сегодняшнего события звезды шоу-бизнеса, актрисы, модели, известные блогеры выкладывают свои фото и видео без макияжа, чтобы показать, что естественная красота каждой женщины уникальна и неповторима.

Популярные в TikTok режимы ухода за кожей почти не дают эффекта - исследование09.06.25, 14:20 • 3104 просмотра

Всемирный день Аватара

Любители кинематографа 21 августа отмечают Всемирный день Аватара.

Именно в этот день в 2009 году состоялся показ первого трейлера культового фильма режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар". В прокате "Аватар" собрал почти 2,8 миллиарда долларов, и на данный момент является самым кассовым фильмом. В 2022 году на экраны вышел фильм "Аватар: путь воды". Премьера третьей части франшизы запланирована на 2025 год.

В переводе с санскрита аватар означает нисхождение. В философии индуизма этим термином обозначается нисхождение бога из духовного мира в мирское бытие с какой-то конкретной целью.

Disney показал первые кадры фильма "Аватар: огонь и пепел" на CinemaCon04.04.25, 12:06 • 124987 просмотров

День поэта

Также 21 августа можно отметить День поэта. Событие в 1994 году учредил британский предприниматель, издатель и филантроп Уильям Сихгарт.

Сихгарт считал, что в мире очень много замечательных поэтов, стихи которых по тем или иным причинам так и не становятся достоянием широкой аудитории. Именно для таких поэтов и был введен этот день.

Во Львове умер украинский поэт и диссидент Игорь Калинец28.06.25, 17:07 • 4764 просмотра

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Сегодня, 21 августа, мир отмечает Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Дата чествования была утверждена в 2017 году Генеральной Ассамблеей ООН. 

В документе говорится о необходимости защищать права пострадавших и их семей, а также об укреплении международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. В этот день вспоминают всех людей, пострадавших от терроризма, чья жизнь была изменена или прервана террористами.

Целью подобной даты является стремление отдать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для их поддержки и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.

В войне с Украиной Россия прибегает к методам террора еще начиная с 2014 года. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года использование террора как метода войны только усилилось: это и террор через пытки, убийства, изнасилования, насильственное перемещение местного населения на оккупированных территориях и вывоз украинских детей на территорию страны-агрессора, что к тому же имеет признаки геноцида. Это и планомерные авиационные и ракетные удары по гражданским и инфраструктурным объектам, и ядерный шантаж всего мира с использованием ЗАЭС. Все разрушения и страдания, причиненные террором со стороны России, сложно перечислить.

Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей18.08.25, 05:03 • 36012 просмотров

Павел Башинский

Общество