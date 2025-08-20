$41.360.10
Французский трэш-стример погиб во время прямой трансляции после недель жестоких испытаний

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Французский стример Рафаэль Грейвен, известный как Жан Порманов, умер во время прямой трансляции после «10 дней пыток». Прокуроры Ниццы начали расследование и должны провести вскрытие тела.

Французский трэш-стример погиб во время прямой трансляции после недель жестоких испытаний

Во Франции полиция расследует смерть онлайн-звезды Рафаэля Грейвена, известного как Жан Порманов, который умер во время прямого эфира после «10 дней пыток». Стример транслировал видео с экстремальными заданиями перед тысячами подписчиков. Местные прокуроры открыли дело, пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Француза Рафаэля Гравена, известного как Жан Порманов, нашла полиция в его доме в Конте, Приморские Альпы, Франция, в понедельник. Гравен завоевал онлайн-поклонников, транслируя эфиры, в которых с ним жестоко обращались и оскорбляли другие люди.

Французские СМИ сообщают, что он транслировал видео более недели перед тысячами подписчиков, выполняя при этом экстремальные задания.

Пользователи Интернета рассказали, что трансляция на Kick внезапно оборвалась после попыток разбудить Грейвена

- сообщает BFMTV.

Прокуроры Ниццы начали расследование, в результате которого должно быть проведено вскрытие тела Грейвена.

Местная полиция расследовала вероятные «намеренные насильственные действия» против «уязвимых лиц», опубликованные в интернете в течение последних восьми месяцев, после того, как французское издание Mediapart опубликовало сообщения о таких видео.

В сообщении в Instagram коллега-стример по имени Наруто написал, что «ужасался дня, когда мне придется написать эти слова», прежде чем объявить о смерти своего коллеги.

К сожалению, прошлой ночью Джей Пи (Рафаэль Грейвен) покинул нас. Мой брат, мой помощник, мой партнер, шесть лет бок о бок, никогда не отпуская. Я люблю тебя, мой брат, и мы будем очень скучать по тебе

- написал он.

Клара Чаппаз, министр-делегат по вопросам искусственного интеллекта и цифровых технологий во Франции, заявила, что Грейвена «унижали и жестоко обращались в течение месяцев в прямом эфире на платформе Kick».

Ответственность онлайн-платформ за распространение незаконного контента не является вариантом: это закон. Такой тип нарушения может привести к худшему и не имеет места ни во Франции, ни в Европе, ни где-либо еще

- добавила она.

Представитель Kick сообщил информационному агентству AFP, что компания «срочно пересматривает обстоятельства и взаимодействует с соответствующими заинтересованными сторонами для расследования ситуации».

Мы глубоко опечалены потерей Жана Порманова и выражаем соболезнования его семье, друзьям и сообществу

– добавили они.

В заявлении продолжаются слова «Правила сообщества» и добавляется, что издание «стремится соблюдать эти стандарты на всех своих платформах».

The Independent обратилась к Kick за дальнейшими комментариями.

Алена Уткина

Новости Мира
BFM TV
Франция
Европа
Instagram