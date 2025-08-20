$41.360.10
Французький треш стрімер загинув під час прямої трансляції після тижнів жорстоких випробувань

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Французький стрімер Рафаель Грейвен, відомий як Жан Порманов, помер під час прямої трансляції після «10 днів тортур». Прокурори Ніцци розпочали розслідування та мають провести розтин тіла.

Французький треш стрімер загинув під час прямої трансляції після тижнів жорстоких випробувань

У Франції поліція розслідує смерть онлайн-зірки Рафаеля Грейвена, відомого як Жан Порманов, який помер під час прямого ефіру після "10 днів тортур". Стрімер транслював відео з екстремальними завданнями перед тисячами підписників. Місцеві прокурори відкрили справу, пише УНН із посиланням на Independent.

Деталі

Француза Рафаеля Гравена, відомого як Жан Порманов, знайшла поліція у його будинку в Конте, Приморські Альпи, Франція, у понеділок. Гравен здобув онлайн-шанувальників, транслюючи ефіри, в яких з ним жорстоко поводилися та ображали інші люди.

Французькі ЗМІ повідомляють, що він транслював відео понад тиждень перед тисячами підписників, виконуючи при цьому екстремальні завдання.

Користувачі Інтернету розповіли, що трансляція на Kick раптово обірвалася після спроб розбудити Грейвена

- повідомляє BFMTV.

Прокурори Ніцци розпочали розслідування, в результаті якого має бути проведено розтин тіла Грейвена.

Місцева поліція розслідувала ймовірні "навмисні насильницькі дії" проти "вразливих осіб", опубліковані в інтернеті протягом останніх восьми місяців, після того, як французьке видання Mediapart опублікувало повідомлення про такі відео.

У дописі в Instagram колега-стрімер на ім'я Наруто написав, що "жахався дня, коли мені доведеться написати ці слова", перш ніж оголосити про смерть свого колеги.

На жаль, минулої ночі Джей Пі (Рафаель Грейвен) покинув нас. Мій брат, мій помічник, мій партнер, шість років пліч-о-пліч, ніколи не відпускаючи. Я люблю тебе, мій брате, і ми будемо дуже сумувати за тобою

- написав він.

Клара Чаппаз, міністр-делегат з питань штучного інтелекту та цифрових технологій у Франції, заявила, що Грейвена "принижували та жорстоко поводилися протягом місяців у прямому ефірі на платформі Kick".

Відповідальність онлайн-платформ за поширення незаконного контенту не є варіантом: це закон. Такий тип порушення може призвести до найгіршого і не має місця ні у Франції, ні в Європі, ні деінде

- додала вона.

Речник Kick повідомив інформаційному агентству AFP, що компанія "терміново переглядає обставини та взаємодіє з відповідними зацікавленими сторонами для розслідування ситуації".

Ми глибоко засмучені втратою Жана Порманова та висловлюємо співчуття його родині, друзям та громаді

– додали вони.

У заяві продовжуються слова "Правила спільноти" та додається, що видання "прагне дотримуватися цих стандартів на всіх своїх платформах".

The Independent звернулася до Kick за подальшими коментарями.

У Польщі затримали білоруського стрімера з України, який розтрощив авто у Варшаві29.11.24, 21:53 • 22662 перегляди

Альона Уткіна

Новини Світу
BFM TV
Франція
Європа
Instagram