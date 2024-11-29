В Польше задержали белорусского стримера из Украины, который разбил авто в Варшаве

В Варшаве правоохранители задержали TikTok-блогера Владислава Олейниченко, который разбил две машины в столице Польши. Об этом сообщил представитель МВД в Польше Яцек Добжинский в соцсети X, передает УНН.

"В Варшаве задержали ... Владислава О. мужчину передали пограничникам, которые ... приняли меры по его выдворению из Республики Польша", - сообщил Добжинский.

Добавим

Как рассказывал ZAXID.NET, польская полиция начала расследование в отношении Владислава Олейниченко после того, как он вместе со сторонниками 9 ноября разбил в центре Варшавы два автомобиля. Полиция отметила, что патостример заранее привез транспорт. Когда прохожий сделал замечание Олейниченко, то он распылил на него пену из огнетушителя. Сторонники патостримера, которые в основном подростки, приветствовали его действия.

Центр мониторинга расистских и ксенофобских проявлений дважды обращался в прокуратуру из-за погромов, которые устраивал Владислава Олейниченко, и оскорблений поляков. Кроме этого, блогер во время трансляций он заявлял, что лучше бы жил в москве, но вынужден находиться в Польше.

По информации Центра мониторинга, Владислав Олейниченко является белорусом, хоть длительное время жил и учился в украинском городе Днепр. На странице Днепровского лицея №139 есть информация, что Олейниченко в 2019 году учился в 11 классе и организовывал мероприятия к неделе химии. В своих видео патостример общался на русском и призывал сниматься и его роликах русскоязычных жителей Варшавы. Из-за этого долгое время Владислава Олейниченко считали россиянином.

Добавим, что блогер создал страницы в Tik Tok и на срим-сервисе Twitch под никнеймом Crawl в 2023 году. Он создавал видео, на которых переодевался в гнома и пытался попасть в служебные помещения ТРЦ и заведений общественного питания в центре Варшавы. По информации Gazeta Wyborcza, на Владислава Олейниченко жаловались работники Mcdonald's.