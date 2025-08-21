В Украине снова теплеет: чего ждать от погоды 21 августа

$41.360.10
48.320.15
ukenru
20 августа, 15:55 • 22793 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 70864 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 41806 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 71028 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 242091 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 80624 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 75407 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70216 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 233949 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 182454 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
75%
744мм
Популярные новости
Уклонение от мобилизации и незаконная переправка лиц через госграницу: прокуратура сообщила о подозрении 34 лицам20 августа, 18:54 • 4118 просмотра
На фронте произошло 128 боев: жарче всего на Лиманском и Покровском направлениях - Генштаб20 августа, 19:31 • 4134 просмотра
Атака дронов: в Киеве прогремели взрывы20 августа, 20:48 • 14930 просмотра
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW00:59 • 12518 просмотра
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке01:48 • 15971 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 35167 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 70870 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 71030 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 242094 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 233951 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Элдридж Колби
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 23693 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 21727 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 23363 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 52600 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 63293 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Пистолет
Крылатая ракета
Шахед-136

В Украине снова теплеет: чего ждать от погоды 21 августа

Киев • УНН

 • 40 просмотра

В четверг, 21 августа, в Украине будет переменная облачность, без осадков на большей части территории. На западе и Житомирщине возможны кратковременные дожди и грозы.

В Украине снова теплеет: чего ждать от погоды 21 августа

В четверг, 21 августа, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в большинстве регионов осадков не предвидится.

Лишь в западных и Житомирской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30°, на юге страны до 33°, в западных областях 20-25°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха - 27-29°.

День заботы о себе в Интернете, Всемирный день Аватара, Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: что отмечают 21 августа21.08.25, 06:45 • 202 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Житомирская область
Киевская область
Украина
Киев