В Украине снова теплеет: чего ждать от погоды 21 августа

В четверг, 21 августа, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, в большинстве регионов осадков не предвидится.

Лишь в западных и Житомирской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30°, на юге страны до 33°, в западных областях 20-25°