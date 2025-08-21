В Украине снова теплеет: чего ждать от погоды 21 августа
Киев • УНН
В четверг, 21 августа, в Украине будет переменная облачность, без осадков на большей части территории. На западе и Житомирщине возможны кратковременные дожди и грозы.
В четверг, 21 августа, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в большинстве регионов осадков не предвидится.
Лишь в западных и Житомирской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30°, на юге страны до 33°, в западных областях 20-25°
В Киеве и области в четверг ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха - 27-29°.
День заботы о себе в Интернете, Всемирный день Аватара, Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: что отмечают 21 августа21.08.25, 06:45 • 202 просмотра