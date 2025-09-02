$41.370.05
Ексклюзив
08:46 • 4260 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 8618 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
07:02 • 15437 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00 • 28941 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 19749 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 40195 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 46393 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 66447 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 49396 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 192586 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
Президент підписав закон, який запроваджує експортне мито на сою та ріпак

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157, що передбачає експортне мито у розмірі 10% від вартості насіння сої та ріпаку. Документ також створює Державний фонд підтримки сільськогосподарських виробників.

Президент підписав закон, який запроваджує експортне мито на сою та ріпак

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157, який містить так звані "соєві правки", які запроваджують експортні мита на сою та ріпак. Про це йдеться на сторінці законопроекту, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що цей законопроєкт змінює встановлення експортного мита в розмірі 10% від вартості насіння сої та ріпаку або кользи (один з видів ріпаку) для трейдерів.

Розмір мита поетапно зменшуватиметься з 1 січня 2030 року, поки не сягне 5%. Мита не треба сплачувати, якщо експорт здійснюється не через трейдера, а напряму виробником або аграрним кооперативом.

Документ також включає поправку про створення Державного фонду підтримки сільськогосподарських виробників, який наповнюватимуть надходженнями від експортного мита на сою та ріпак.

Жнива-2025: в України аграрії розпочали збір соняшнику і сої 22.08.25, 19:40 • 5267 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаАгроновини
Володимир Зеленський