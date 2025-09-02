Президент подписал закон, который вводит экспортную пошлину на сою и рапс
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №13157, предусматривающий экспортную пошлину в размере 10% от стоимости семян сои и рапса. Документ также создает Государственный фонд поддержки сельскохозяйственных производителей.
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №13157, который содержит так называемые "соевые поправки", вводящие экспортные пошлины на сою и рапс. Об этом говорится на странице законопроекта, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что этот законопроект изменяет установление экспортной пошлины в размере 10% от стоимости семян сои и рапса или кользы (один из видов рапса) для трейдеров.
Размер пошлины будет поэтапно уменьшаться с 1 января 2030 года, пока не достигнет 5%. Пошлины не нужно платить, если экспорт осуществляется не через трейдера, а напрямую производителем или аграрным кооперативом.
Документ также включает поправку о создании Государственного фонда поддержки сельскохозяйственных производителей, который будет наполняться поступлениями от экспортной пошлины на сою и рапс.
