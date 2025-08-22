Урожай-2025: в Украине аграрии начали сбор подсолнечника и сои

По состоянию на 22 августа украинские аграрии намолотили более 27,25 млн тонн зерновых и зернобобовых культур и начали сбор подсолнечника и сои. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, пишет УНН.

По состоянию на 22 августа 2025 года в Украине уже собрано 27 251,9 тыс. т ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 6 700,9 тыс. га. Обмолочено 60% площадей, засеянных этими культурами - говорится в сообщении.

В частности, пшеницы намолочено более 21 млн т с площади 4,87 млн га; ячменя – 4,97 млн т (1,3 млн га), а гороха – 581,7 тыс. т (258,6 тыс. га).

Других зерновых и зернобобовых собрано 685,3 тыс. т на площади 260,6 тыс. га.

Так, лидером по объемам сбора остаются аграрии Одесской области, там намолочено более 3,44 млн т зерновых с 1,08 млн га.

Ведущие позиции в рейтинге остаются за Винницкой областью (намолочено 2,38 млн т с 423,7 тыс. га) и Кировоградской областью (намолочено 2,2 млн т с 533,4 тыс. га).

Рапса уже собрано 3 162,8 тыс. т на площади 1 283 тыс. га.

В Днепропетровской и Одесской областях начали собирать подсолнечник, а в Харьковской – сою.

Напомним

По состоянию на 25 июля 2025 года в Украине обмолочено 3,236 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур, что составляет 29% от засеянных площадей. Общий намолот превысил 10,347 тыс. тонн, включая пшеницу, ячмень и горох.