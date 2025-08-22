Урожай-2025: в Украине аграрии начали сбор подсолнечника и сои

$41.220.16
Эксклюзив
15:16 • 4514 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 5364 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 5166 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 7074 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
13:07 • 10905 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 10085 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 15693 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 17579 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 12432 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13318 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Морской дрон ГУР в бухте новороссийска уничтожил элитных российских водолазов - разведка22 августа, 07:03
В Центре Шалимова провели уникальную операцию по лечению цирроза печени22 августа, 07:37
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"22 августа, 08:13
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка11:46
публикации
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов15:31
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
15:16 • 4514 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
14:30 • 7074 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
13:07 • 10905 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 15693 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Джо Байден
Сергей Кузьминых
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Донецкая область
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные14:39
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони13:10
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка11:46
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Крылатая ракета
Евро
Ручная граната

Урожай-2025: в Украине аграрии начали сбор подсолнечника и сои

Киев • УНН

 • 50 просмотра

По состоянию на 22 августа 2025 года украинские аграрии собрали более 27,25 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях начат сбор подсолнечника и сои.

Урожай-2025: в Украине аграрии начали сбор подсолнечника и сои

По состоянию на 22 августа украинские аграрии намолотили более 27,25 млн тонн зерновых и зернобобовых культур и начали сбор подсолнечника и сои. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, пишет УНН.

По состоянию на 22 августа 2025 года в Украине уже собрано 27 251,9 тыс. т ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 6 700,9 тыс. га. Обмолочено 60% площадей, засеянных этими культурами

- говорится в сообщении.

В частности, пшеницы намолочено более 21 млн т с площади 4,87 млн га; ячменя – 4,97 млн т (1,3 млн га), а гороха – 581,7 тыс. т (258,6 тыс. га).

Других зерновых и зернобобовых собрано 685,3 тыс. т на площади 260,6 тыс. га.

Так, лидером по объемам сбора остаются аграрии Одесской области, там намолочено более 3,44 млн т зерновых с 1,08 млн га.

Ведущие позиции в рейтинге остаются за Винницкой областью (намолочено 2,38 млн т с 423,7 тыс. га) и Кировоградской областью (намолочено 2,2 млн т с 533,4 тыс. га).

Рапса уже собрано 3 162,8 тыс. т на площади 1 283 тыс. га.

В Днепропетровской и Одесской областях начали собирать подсолнечник, а в Харьковской – сою.

Напомним

По состоянию на 25 июля 2025 года в Украине обмолочено 3,236 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур, что составляет 29% от засеянных площадей. Общий намолот превысил 10,347 тыс. тонн, включая пшеницу, ячмень и горох.

Ольга Розгон

Винницкая область
Кировоградская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Украина