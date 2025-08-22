$41.220.16
Ексклюзив
15:16 • 4616 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 5444 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 5220 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 7152 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 10936 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 10099 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 15711 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 17591 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12435 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13321 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Реклама
Жнива-2025: в України аграрії розпочали збір соняшнику і сої

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Станом на 22 серпня 2025 року українські аграрії зібрали понад 27,25 млн тонн зернових та зернобобових культур. У Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях розпочато збір соняшнику та сої.

Жнива-2025: в України аграрії розпочали збір соняшнику і сої

Станом на 22 серпня українські аграрії намолотили понад 27,25 млн тонн зернових та зернобобових культур та розпочали збір соняшнику і сої. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, пише УНН.

Станом на 22 серпня 2025 року в Україні вже зібрано 27 251,9 тис. т ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6 700,9 тис. га. Обмолочено 60% площ, засіяних цими культурами

- йдеться у повідомленні.

Зокрема, пшениці намолочено понад 21 млн т з площі 4,87 млн га; ячменю – 4,97 млн т (1,3 млн га), а гороху – 581,7 тис. т (258,6 тис. га).

Інших зернових і зернобобових зібрано 685,3 тис. т на площі 260,6 тис. га.

Так, лідером за обсягами збору залишаються аграрії Одещини, там намолочено понад 3,44 млн т зернових із 1,08 млн га.

Провідні позиції у рейтингу залишаються за Вінниччиною (намолочено 2,38 млн т із 423,7 тис. га) та Кіровоградщиною (намолочено 2,2 млн т із 533,4 тис. га).

Ріпаку вже зібрано 3 162,8 тис. т на площі 1 283 тис. га.

В Дніпропетровській і Одеській областях розпочали збирати соняшник, а в Харківській – сою.

Нагадаємо

Станом на 25 липня 2025 року в Україні обмолочено 3,236 тис. га ранніх зернових та зернобобових культур, що становить 29% від засіяних площ. Загальний намолот перевищив 10,347 тис. тонн, включаючи пшеницю, ячмінь та горох.

Ольга Розгон

ЕкономікаАгроновини
Вінницька область
Кіровоградська область
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Міністерство аграрної політики та продовольства України
