Жнива-2025: в України аграрії розпочали збір соняшнику і сої
Київ • УНН
Станом на 22 серпня українські аграрії намолотили понад 27,25 млн тонн зернових та зернобобових культур та розпочали збір соняшнику і сої. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, пише УНН.
Станом на 22 серпня 2025 року в Україні вже зібрано 27 251,9 тис. т ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6 700,9 тис. га. Обмолочено 60% площ, засіяних цими культурами
Зокрема, пшениці намолочено понад 21 млн т з площі 4,87 млн га; ячменю – 4,97 млн т (1,3 млн га), а гороху – 581,7 тис. т (258,6 тис. га).
Інших зернових і зернобобових зібрано 685,3 тис. т на площі 260,6 тис. га.
Так, лідером за обсягами збору залишаються аграрії Одещини, там намолочено понад 3,44 млн т зернових із 1,08 млн га.
Провідні позиції у рейтингу залишаються за Вінниччиною (намолочено 2,38 млн т із 423,7 тис. га) та Кіровоградщиною (намолочено 2,2 млн т із 533,4 тис. га).
Ріпаку вже зібрано 3 162,8 тис. т на площі 1 283 тис. га.
В Дніпропетровській і Одеській областях розпочали збирати соняшник, а в Харківській – сою.
Нагадаємо
Станом на 25 липня 2025 року в Україні обмолочено 3,236 тис. га ранніх зернових та зернобобових культур, що становить 29% від засіяних площ. Загальний намолот перевищив 10,347 тис. тонн, включаючи пшеницю, ячмінь та горох.