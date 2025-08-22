Жнива-2025: в України аграрії розпочали збір соняшнику і сої

Станом на 22 серпня українські аграрії намолотили понад 27,25 млн тонн зернових та зернобобових культур та розпочали збір соняшнику і сої. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, пише УНН.

Станом на 22 серпня 2025 року в Україні вже зібрано 27 251,9 тис. т ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6 700,9 тис. га. Обмолочено 60% площ, засіяних цими культурами