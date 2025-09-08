Кабмін продовжив до березня 2027 року можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою “5-7-9%”
Київ • УНН
Кабінет Міністрів продовжив до 31 березня 2027 року можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою "5-7-9%" за договорами 2022-2025 років. Це рішення допоможе уникнути дефолту за кредитами у 2026 році.
Деталі
"Уряд продовжує працювати. Провели тематичне засідання Кабміну - цього разу у фокусі тема підтримки підприємців різних галузей. Низка важливих змін, яких чекав ринок. Агросектор: продовжили до 31 березня 2027 року можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою "5-7-9%" за укладеними кредитними договорами у 2022-2025 роках", - повідомила Свириденко.
Вона додала, що це рішення допоможе уникнути ризику дефолту за кредитами у 2026 році та дасть змогу в умовах війни продовжити сіяти та збирати врожай, відбудовувати знищені господарства та і надалі забезпечувати продовольчу безпеку країни.
Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР) звернулася до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко з вимогою терміново розблокувати експорт олійних культур. Після запровадження 10% мита відвантаження сої та ріпаку з українських портів фактично зупинилися, що створює серйозні ризики для аграрного сектору та економіки країни.