17:31 • 5176 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
16:59 • 10288 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
15:42 • 15193 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 16110 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 37918 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 23996 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 25418 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26222 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26813 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29861 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Кабмін продовжив до березня 2027 року можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою “5-7-9%”

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Кабінет Міністрів продовжив до 31 березня 2027 року можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою "5-7-9%" за договорами 2022-2025 років. Це рішення допоможе уникнути дефолту за кредитами у 2026 році.

Кабмін продовжив до березня 2027 року можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою “5-7-9%”

Кабінет міністрів продовжив до 31 березня 2027 року можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою "5-7-9%" за укладеними кредитними договорами у 2022-2025 роках. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

"Уряд продовжує працювати. Провели тематичне засідання Кабміну - цього разу у фокусі тема підтримки підприємців різних галузей. Низка важливих змін, яких чекав ринок. Агросектор: продовжили до 31 березня 2027 року можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою "5-7-9%" за укладеними кредитними договорами у 2022-2025 роках", - повідомила Свириденко.

Вона додала, що це рішення допоможе уникнути ризику дефолту за кредитами у 2026 році та дасть змогу в умовах війни продовжити сіяти та збирати врожай, відбудовувати знищені господарства та і надалі забезпечувати продовольчу безпеку країни.

Нагадаємо

Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР) звернулася до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко з вимогою терміново розблокувати експорт олійних культур. Після запровадження 10% мита відвантаження сої та ріпаку з українських портів фактично зупинилися, що створює серйозні ризики для аграрного сектору та економіки країни.

Павло Башинський

ЕкономікаАгроновини
Юлія Свириденко