Ексклюзив
12:37 • 21186 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
10:49 • 31879 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 33857 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 33814 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 42781 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 53287 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 33405 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 41326 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 45148 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37319 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Видатки на оборону та джерела фінансування: представники місії МВФ зустрілись із міністром оборони Шмигалем

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Міністр оборони України зустрівся з делегацією МВФ. Обговорено джерела фінансування та потреби на 2025-2026 роки.

Видатки на оборону та джерела фінансування: представники місії МВФ зустрілись із міністром оборони Шмигалем

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із делегацією місії Міжнародного валютного фонду, обговорили видатки на оборону та потреби на 2025-2026 роки, передає УНН.

Був радий провести зустріч із делегацією місії Міжнародного валютного фонду на чолі з головою Гевіном Греєм. Військові видатки — велика частина державного бюджету. У цьому контексті обговорили питання джерел фінансування, видатків на оборону та потреби на 2025-2026 роки 

- повідомив Шмигаль.

Міністр оборони подякував МВФ за постійну підтримку України від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо

Місія МВФ на чолі з керівником місії в Україні Гевіном Греєм розпочала свій робочий візит до Києва, відбулися перші експертні зустрічі.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Міжнародний валютний фонд
Україна
Денис Шмигаль
Київ