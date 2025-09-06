Видатки на оборону та джерела фінансування: представники місії МВФ зустрілись із міністром оборони Шмигалем
Київ • УНН
Міністр оборони України зустрівся з делегацією МВФ. Обговорено джерела фінансування та потреби на 2025-2026 роки.
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із делегацією місії Міжнародного валютного фонду, обговорили видатки на оборону та потреби на 2025-2026 роки, передає УНН.
Був радий провести зустріч із делегацією місії Міжнародного валютного фонду на чолі з головою Гевіном Греєм. Військові видатки — велика частина державного бюджету. У цьому контексті обговорили питання джерел фінансування, видатків на оборону та потреби на 2025-2026 роки
Міністр оборони подякував МВФ за постійну підтримку України від початку повномасштабної війни.
Нагадаємо
Місія МВФ на чолі з керівником місії в Україні Гевіном Греєм розпочала свій робочий візит до Києва, відбулися перші експертні зустрічі.
