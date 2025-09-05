У Нафтогазі відбулась зустріч із місією МВФ: йшлося про підготовку до зими

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький разом із наглядовою радою компанії провели зустріч із місією Міжнародного валютного фонду. Говорили про підготовку до зими та ключові виклики енергетичного сектору, передає УНН із посиланням на "Нафтогаз".

Деталі

За даними компанії, під час розмови сторони обговорили підготовку Групи Нафтогаз до нового опалювального сезону, зокрема на кроках щодо імпорту додаткових обсягів газу та формування достатніх запасів у підземних сховищах.

Окремо зупинилися на наслідках систематичних атак росії на цивільну газову інфраструктуру, враховуючи загрозу повторних терористичних ударів. Розповіли про заходи, які ми спільно з партнерами вживаємо для підвищення стійкості нашої енергосистеми. Підтримка міжнародних фінансових інститутів є надзвичайно важливою для успішного проходження зими - зазначив Сергій Корецький.

Нагадаємо

До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. Вона працюватиме в Україні протягом наступного тижня.