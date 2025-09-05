$41.350.02
В Нафтогазе состоялась встреча с миссией МВФ: речь шла о подготовке к зиме

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий встретился с миссией МВФ для обсуждения подготовки к отопительному сезону. Речь шла об импорте газа, формировании запасов и последствиях атак на инфраструктуру.

В Нафтогазе состоялась встреча с миссией МВФ: речь шла о подготовке к зиме

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий вместе с наблюдательным советом компании провели встречу с миссией Международного валютного фонда. Говорили о подготовке к зиме и ключевых вызовах энергетического сектора, передает УНН со ссылкой на "Нафтогаз".

Детали

По данным компании, во время разговора стороны обсудили подготовку Группы Нафтогаз к новому отопительному сезону, в частности шаги по импорту дополнительных объемов газа и формированию достаточных запасов в подземных хранилищах.

Отдельно остановились на последствиях систематических атак россии на гражданскую газовую инфраструктуру, учитывая угрозу повторных террористических ударов. Рассказали о мерах, которые мы совместно с партнерами предпринимаем для повышения устойчивости нашей энергосистемы. Поддержка международных финансовых институтов чрезвычайно важна для успешного прохождения зимы

- отметил Сергей Корецкий.

Миссия МВФ начала работу в Киеве: какие встречи уже состоялись и что еще в программе03.09.25, 15:13 • 3005 просмотров

Напомним

В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда. Она будет работать в Украине в течение следующей недели.

Антонина Туманова

