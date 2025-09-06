Расходы на оборону и источники финансирования: представители миссии МВФ встретились с министром обороны Шмыгалем

$41.350.00
Эксклюзив
12:37 • 21146 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
10:49 • 31768 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 33790 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47 • 33774 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 42752 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 53253 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 33394 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 41323 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 45143 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37317 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Трамп пригрозил ЕС торговым расследованием из-за штрафа Google
6 сентября, 05:59 • 9382 просмотра
Первый за 40 лет: японский принц Хисахито достиг совершеннолетия
6 сентября, 07:06 • 15795 просмотра
«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на прямые поезда в ЕС по евроколее: перечень рейсов
6 сентября, 08:02 • 4068 просмотра
В результате ДТП в Измаиле погибла дочь депутата Киевсовета Бойченко
6 сентября, 09:01 • 15142 просмотра
Протест польских фермеров: движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено
13:28 • 7624 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
10:49 • 31768 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
6 сентября, 06:10 • 33790 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 53253 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?
5 сентября, 12:22 • 36404 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы
5 сентября, 07:47 • 59714 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
4 сентября, 10:35 • 41534 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
4 сентября, 09:16 • 93708 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецов
4 сентября, 07:43 • 39746 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замуж
3 сентября, 19:15 • 43985 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне
3 сентября, 17:44 • 45078 просмотра
Расходы на оборону и источники финансирования: представители миссии МВФ встретились с министром обороны Шмыгалем

Киев • УНН

 44 просмотра

Министр обороны Украины встретился с делегацией МВФ. Обсуждены источники финансирования и потребности на 2025-2026 годы.

Расходы на оборону и источники финансирования: представители миссии МВФ встретились с министром обороны Шмыгалем

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с делегацией миссии Международного валютного фонда, обсудили расходы на оборону и потребности на 2025-2026 годы, передает УНН.

Был рад провести встречу с делегацией миссии Международного валютного фонда во главе с главой Гэвином Греем. Военные расходы — большая часть государственного бюджета. В этом контексте обсудили вопросы источников финансирования, расходов на оборону и потребности на 2025-2026 годы

- сообщил Шмыгаль.

Министр обороны поблагодарил МВФ за постоянную поддержку Украины с начала полномасштабной войны.

В Нафтогазе состоялась встреча с миссией МВФ: речь шла о подготовке к зиме
05.09.25, 19:02 • 3220 просмотров

Напомним

Миссия МВФ во главе с руководителем миссии в Украине Гэвином Греем начала свой рабочий визит в Киев, состоялись первые экспертные встречи.

Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
03.09.25, 14:49 • 82782 просмотра

Антонина Туманова

Экономика
Политика
Международный валютный фонд
Украина
Денис Шмыгаль
Киев