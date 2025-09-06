Расходы на оборону и источники финансирования: представители миссии МВФ встретились с министром обороны Шмыгалем

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с делегацией миссии Международного валютного фонда, обсудили расходы на оборону и потребности на 2025-2026 годы, передает УНН.

Был рад провести встречу с делегацией миссии Международного валютного фонда во главе с главой Гэвином Греем. Военные расходы — большая часть государственного бюджета. В этом контексте обсудили вопросы источников финансирования, расходов на оборону и потребности на 2025-2026 годы - сообщил Шмыгаль.

Министр обороны поблагодарил МВФ за постоянную поддержку Украины с начала полномасштабной войны.

Миссия МВФ во главе с руководителем миссии в Украине Гэвином Греем начала свой рабочий визит в Киев, состоялись первые экспертные встречи.

