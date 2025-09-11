$41.210.09
48.240.05
11:02 • 1306 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 5322 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 9254 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 15661 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 35530 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 43703 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 95600 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 50471 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 47827 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43705 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Миссия МВФ завершила работу в Украине: Минфин подвел итоги

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Министерство финансов, НБУ и МВФ обсудили выполнение программы EFF и бюджетные планы. МВФ отметил эффективность работы Украины, а Сергей Марченко поблагодарил за поддержку.

Миссия МВФ завершила работу в Украине: Минфин подвел итоги

Министерство финансов Украины, Национальный банк и эксперты МВФ завершили обсуждение выполнения программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Встречи длились с 3 по 10 сентября. Об этом сообщает Минфин, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что стороны обсуждали состояние выполнения госбюджета 2025 и показатели проекта бюджета на 2026 год, среднесрочное бюджетное планирование и предусмотренные программой структурные реформы.

Эксперты МВФ в очередной раз отметили эффективную работу Правительства Украины в реализации программы EFF и поддержании финансовой стабильности страны.

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что Украина уже успешно прошла рекордные восемь пересмотров по программе. Он поблагодарил МВФ за постоянную поддержку.

"Украина успешно прошла рекордные восемь пересмотров по программе. Благодарен МВФ за неизменную экспертную и финансовую поддержку. В то же время активные боевые действия продолжаются, планирование Государственного бюджета Украины на следующий год происходит в условиях высокой неопределенности. В течение недели вместе с экспертами МВФ обсуждали потребность в подготовке новой программы финансового сотрудничества, которая лучше будет соответствовать текущим и среднесрочным приоритетам Украины. Ожидаем продолжения тесного диалога в ближайшие недели, чтобы согласовать дальнейшие шаги", – отметил Сергей Марченко по итогам встреч.

Напомним

3 сентября миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начала визит в Киев, проведя экспертные встречи с НБУ. Обсуждены макроэкономическая ситуация, инфляция, резервы и валютный рынок.

6 сентября Министр обороны Украины встретился с делегацией МВФ. Обсуждены источники финансирования и потребности на 2025-2026 годы.

9 сентября Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства встретилось с миссией МВФ. Обсуждены финансовые потребности Украины и реформы для дальнейшего сотрудничества, включая приватизацию и детенизацию экономики.

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Международный валютный фонд
Сергей Марченко
Министерство финансов Украины
Национальный банк Украины
Украина