Миссия МВФ завершила работу в Украине: Минфин подвел итоги
Киев • УНН
Министерство финансов, НБУ и МВФ обсудили выполнение программы EFF и бюджетные планы. МВФ отметил эффективность работы Украины, а Сергей Марченко поблагодарил за поддержку.
Министерство финансов Украины, Национальный банк и эксперты МВФ завершили обсуждение выполнения программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Встречи длились с 3 по 10 сентября. Об этом сообщает Минфин, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что стороны обсуждали состояние выполнения госбюджета 2025 и показатели проекта бюджета на 2026 год, среднесрочное бюджетное планирование и предусмотренные программой структурные реформы.
Эксперты МВФ в очередной раз отметили эффективную работу Правительства Украины в реализации программы EFF и поддержании финансовой стабильности страны.
Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что Украина уже успешно прошла рекордные восемь пересмотров по программе. Он поблагодарил МВФ за постоянную поддержку.
"Украина успешно прошла рекордные восемь пересмотров по программе. Благодарен МВФ за неизменную экспертную и финансовую поддержку. В то же время активные боевые действия продолжаются, планирование Государственного бюджета Украины на следующий год происходит в условиях высокой неопределенности. В течение недели вместе с экспертами МВФ обсуждали потребность в подготовке новой программы финансового сотрудничества, которая лучше будет соответствовать текущим и среднесрочным приоритетам Украины. Ожидаем продолжения тесного диалога в ближайшие недели, чтобы согласовать дальнейшие шаги", – отметил Сергей Марченко по итогам встреч.
Напомним
3 сентября миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начала визит в Киев, проведя экспертные встречи с НБУ. Обсуждены макроэкономическая ситуация, инфляция, резервы и валютный рынок.
6 сентября Министр обороны Украины встретился с делегацией МВФ. Обсуждены источники финансирования и потребности на 2025-2026 годы.
9 сентября Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства встретилось с миссией МВФ. Обсуждены финансовые потребности Украины и реформы для дальнейшего сотрудничества, включая приватизацию и детенизацию экономики.