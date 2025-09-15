Бюджет-2026: уряд планує залучити понад 22 млрд гривень від податку на OLX” та введення “акцизу на солодку воду”
Київ • УНН
Кабінет міністрів планує залучити понад 22 млрд гривень у наступному році від оподаткування онлайн-платформ та введення акцизного податку на солодкі напої. Додаткові 26 млрд гривень очікуються від стягнення податкового боргу.
Кабінет міністрів наступному році планує залучити понад 22 млрд гривень від оподаткування на онлайн-платформах та введення акцизного податку на солодкі та ароматизовані напої. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Передбачено гроші від "податку на OLX" (оподаткування платформ) та введення "акцизу на солодку воду". З цього планують залучити +22,5 млрд гривень в наступному році (14 та 8,5 млрд відповідно)
Він також зазначив, що ще 26 млрд гривень планується отримати від "вдосконалення роботи по стягненню податкового боргу".
Нагадаємо
До Верховної Ради України внесли на розгляд законопроект про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи. Його має розглянути Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
У Верховній Раді вже понад 2 роки зареєстровано законопроєкт, який передбачає введення акцизного податку на солодкі та ароматизовані напої, що може підвищити ціни на ці напої на 5 гривень.
Солодкі газовані напої в Україні можуть подорожчати на 10-20% у разі прийняття законопроєкту, який передбачає введення акцизного податку на солодкі та ароматизовані напої. Проте, законопроєкт вже понад два роки перебуває у Верховній Раді, і наразі невідомо, коли в теорії його зможуть розглянути у першому читанні.