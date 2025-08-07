$41.610.07
756мм
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%

Київ • УНН

 • 4550 перегляди

Законопроєкт про акциз на солодкі напої може підвищити їх ціну на 10-20%. Ініціатива спрямована на покращення здоров'я населення та додаткові надходження до бюджету.

Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%

Солодкі газовані напої в Україні можуть подорожчати на 10-20% у разі прийняття законопроєкту, який передбачає введення акцизного податку на солодкі та ароматизовані напої. Проте, законопроєкт вже понад два роки перебуває у Верховній Раді, і наразі невідомо, коли в теорії його зможуть розглянути у першому читанні.

Про це в коментарі УНН розповіла народний депутат, одна із авторок законопроєкту, голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, Олена Шуляк. 

Деталі 

Як розповіла Шуляк, законопроєкт було зареєстровано ще у 2023 році, однак допоки рухати його не вдається. Лише 17 липня 2024 року комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №9032-1, більше того, на початку лютого 2025 році законопроєкт був включений до порядку денного Верховної Ради. 

Комітет ВР підтримав акциз на солодкі газовані напої17.07.24, 16:32 • 24745 переглядiв

Однак, наразі провести його через сесійну залу бодай у першому читанні не вдається. Не через специфіку законопроєкту, а через те, що сьогодні багато важливих законодавчих ініціатив не потрапляють до порядку денного. Для порівняння - наш законопроєкт №10308, що має на меті впорядкувати правила розміщення в Україні МАФів та парковок та умов отримання дозволів на це, як і законопроєкт №9032-1, його було зареєстровано ще у 2023 році, але він так само вже більше ніж два роки не може потрапити на розгляд Верховної Ради. Ба більше, зараз до порядку денного не завжди потрапляють законопроєкти, які є забовʼязанням України по програмі Ukraine Facility, за якою ми отримуємо від ЄС 50 млрд євро до 2027 року. Тож повторюся - потрібна політична воля

- зазначила Шуляк. 

Вона наголосила, що не може спрогнозувати наскільки можуть зрости ціни на Coca-Cola, Fanta, Pepsi і соковмісні газовані напої. 

Але, наскільки мені відомо, озвуються прогнози, що напої, як-от Coca-Cola, Fanta, Pepsi і соковмісні газовані напої можуть подорожчати на 10-20%. Щоб компенсувати це, деякі виробники можуть, наприклад, зменшити об’єм тари - наприклад, замість 2 л - 1,75 л, щоб мати змогу залишити нинішню ціну, або просто скоротити вміст цукру, щоб не підпадати під акциз

- додає нардеп. 

Нардепи хочуть зобов’язати супермаркети вказувати дві ціни на етикетці за товар: що відомо23.12.24, 16:04 • 18632 перегляди

Також вона наголосила, що це важливий законопроєкт і запровадження акцизу на солодкі напої - не просто чергова податкова ініціатива.

На мою думку, це крок, який окрім додаткових надходжень до бюджету, сприятиме здоров’ю наших громадян. Україна вже зараз стикається з наслідками надмірного споживання цукру: 91% смертей - від неінфекційних захворювань, більшість із яких - серцево-судинні. Один літр солодкої газованої води містить більше добової норми цукру - і такі напої щодня вживають мільйони українців, зокрема й діти. Тому акциз - це механізм, який зменшить доступність шкідливих напоїв і стане інструментом профілактики хвороб. Взагалі, це не суто українська ініціатива - світ давно обрав цей шлях. Більше 50 країн вже запровадили податки на солодкі напої, і наша ставка 0,1 євро за літр відповідає середньоєвропейському рівню. Ми врахували досвід ЄС і адаптували його до українських реалій. Цю ініціативу підтримали профільні комітети, і вона відповідає міжнародним зобов’язанням України в межах євроінтеграції. Це крок, який не лише зменшить споживання шкідливого продукту, а й посилить державну політику у сфері охорони здоров’я

- додає нардеп. 

Окрім того, за її словами, принципово важливо, що додаткові кошти не просто підуть у бюджет, а будуть чітко спрямовані на корисні для суспільства речі. Половина надходжень піде на профілактику інфекційних і неінфекційних захворювань, інша - на шкільне харчування. 

Тобто ми не просто обмежуємо споживання цукру, а й інвестуємо в здоров’я українців - і теперішніх, і майбутніх. Це відповідальний підхід, який дозволяє державі не латати наслідки, а працювати на випередження

- резюмувала Шуляк. 

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає введення акцизного податку на солодкі та ароматизовані напої, що може підвищити ціни на ці напої на 5 гривень. 

В коментарі УНН народний депутат, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна розповідала, що у разі прийняття законопроєкту, за підрахунками Мінфіну, надходження до бюджету становитимуть 6,9 млрд гривень на рік. 

Вона наголосила, що враховуючи те, що великі асоціації написали заперечення щодо проведення цього податку, то, напевно, він і не розглядається.

І щоби ми всі розуміли, хоч і говорять, що такий податок є більше, ніж в 50% країнах світу, ... у нас (є - ред.) і складнощі в адмініструванні. Навіть те, що в нас вже роками працює оподаткування таких же шкідливих, наприклад, товарів, як тютюнові вироби, як алкоголь, не дуже дає результат. Тобто і тіньового дуже багато сектору виробництва і, наприклад, не дуже вдається боротися за здоров'я нації, вирішуючи через підняття податків ці питання. Тому я не можу навіть зрозуміти, як це вплине… 0,1 євро від вмісту цукру на 1 літр напою

- зазначала Южаніна.

Акциз на солодкі газовані напої: коли паламент може розглянути законопроєкт та чи зробить це взагалі31.07.25, 15:18 • 98055 переглядiв

Павло Башинський

