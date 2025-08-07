Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
11:55 • 11491 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 37684 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 53971 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 51147 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 33957 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 39948 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 53676 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55076 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 119227 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 69276 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.7м/с
38%
756мм
Популярные новости
Кремль пытается посеять раздор в администрации Трампа для избежания санкций - ISW7 августа, 02:46 • 7414 просмотра
Германия сокращает выплаты украинским беженцам7 августа, 03:09 • 39095 просмотра
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 29602 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo08:55 • 28278 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 27169 просмотра
публикации
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%12:15 • 4264 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 11490 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 27677 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
Эксклюзив
09:40 • 37680 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
Эксклюзив
08:14 • 51144 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Елена Шуляк
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Донецкая область
Черкассы
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 27677 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 112366 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 123133 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 115590 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 127382 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Coca-Cola
Ракетная система С-300
ЧатГПТ
Беспилотный летательный аппарат

Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%

Киев • УНН

 • 4264 просмотра

Законопроект об акцизе на сладкие напитки может повысить их цену на 10-20%. Инициатива направлена на улучшение здоровья населения и дополнительные поступления в бюджет.

Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%

Сладкие газированные напитки в Украине могут подорожать на 10-20% в случае принятия законопроекта, предусматривающего введение акцизного налога на сладкие и ароматизированные напитки. Однако законопроект уже более двух лет находится в Верховной Раде, и пока неизвестно, когда в теории его смогут рассмотреть в первом чтении.

Об этом в комментарии УНН рассказала народный депутат, одна из авторов законопроекта, председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Елена Шуляк. 

Детали 

Как рассказала Шуляк, законопроект был зарегистрирован еще в 2023 году, однако пока двигать его не удается. Только 17 июля 2024 года комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №9032-1, более того, в начале февраля 2025 года законопроект был включен в повестку дня Верховной Рады. 

Комитет ВР поддержал акциз на сладкие газированные напитки17.07.24, 16:32 • 24745 просмотров

Однако, пока провести его через сессионный зал хотя бы в первом чтении не удается. Не из-за специфики законопроекта, а из-за того, что сегодня многие важные законодательные инициативы не попадают в повестку дня. Для сравнения - наш законопроект №10308, имеющий целью упорядочить правила размещения в Украине МАФов и парковок и условий получения разрешений на это, как и законопроект №9032-1, он был зарегистрирован еще в 2023 году, но он так же уже более двух лет не может попасть на рассмотрение Верховной Рады. Более того, сейчас в повестку дня не всегда попадают законопроекты, которые являются обязательством Украины по программе Ukraine Facility, по которой мы получаем от ЕС 50 млрд евро до 2027 года. Поэтому повторюсь - нужна политическая воля

- отметила Шуляк. 

Она подчеркнула, что не может спрогнозировать, насколько могут вырасти цены на Coca-Cola, Fanta, Pepsi и сокосодержащие газированные напитки. 

Но, насколько мне известно, озвучиваются прогнозы, что напитки, такие как Coca-Cola, Fanta, Pepsi и сокосодержащие газированные напитки могут подорожать на 10-20%. Чтобы компенсировать это, некоторые производители могут, например, уменьшить объем тары - например, вместо 2 л - 1,75 л, чтобы иметь возможность оставить нынешнюю цену, или просто сократить содержание сахара, чтобы не подпадать под акциз

- добавляет нардеп. 

Нардепы хотят обязать супермаркеты указывать две цены на этикетке за товар: что известно23.12.24, 16:04 • 18632 просмотра

Также она подчеркнула, что это важный законопроект и введение акциза на сладкие напитки - не просто очередная налоговая инициатива.

По моему мнению, это шаг, который помимо дополнительных поступлений в бюджет, будет способствовать здоровью наших граждан. Украина уже сейчас сталкивается с последствиями чрезмерного потребления сахара: 91% смертей - от неинфекционных заболеваний, большинство из которых - сердечно-сосудистые. Один литр сладкой газированной воды содержит больше суточной нормы сахара - и такие напитки ежедневно употребляют миллионы украинцев, в том числе и дети. Поэтому акциз - это механизм, который уменьшит доступность вредных напитков и станет инструментом профилактики болезней. Вообще, это не сугубо украинская инициатива - мир давно выбрал этот путь. Более 50 стран уже ввели налоги на сладкие напитки, и наша ставка 0,1 евро за литр соответствует среднеевропейскому уровню. Мы учли опыт ЕС и адаптировали его к украинским реалиям. Эту инициативу поддержали профильные комитеты, и она соответствует международным обязательствам Украины в рамках евроинтеграции. Это шаг, который не только уменьшит потребление вредного продукта, но и усилит государственную политику в сфере здравоохранения

- добавляет нардеп. 

Кроме того, по ее словам, принципиально важно, что дополнительные средства не просто пойдут в бюджет, а будут четко направлены на полезные для общества вещи. Половина поступлений пойдет на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, другая - на школьное питание. 

То есть мы не просто ограничиваем потребление сахара, но и инвестируем в здоровье украинцев - и нынешних, и будущих. Это ответственный подход, который позволяет государству не латать последствия, а работать на опережение

- резюмировала Шуляк. 

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение акцизного налога на сладкие и ароматизированные напитки, что может повысить цены на эти напитки на 5 гривен. 

В комментарии УНН народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина рассказывала, что в случае принятия законопроекта, по подсчетам Минфина, поступления в бюджет составят 6,9 млрд гривен в год. 

Она подчеркнула, что учитывая то, что крупные ассоциации написали возражения относительно проведения этого налога, то, наверное, он и не рассматривается.

И чтобы мы все понимали, хоть и говорят, что такой налог есть более чем в 50% странах мира, ... у нас (есть - ред.) и сложности в администрировании. Даже то, что у нас уже годами работает налогообложение таких же вредных, например, товаров, как табачные изделия, как алкоголь, не очень дает результат. То есть и теневого очень много сектора производства и, например, не очень удается бороться за здоровье нации, решая через поднятие налогов эти вопросы. Поэтому я не могу даже понять, как это повлияет… 0,1 евро от содержания сахара на 1 литр напитка

- отмечала Южанина.

Акциз на сладкие газированные напитки: когда парламент может рассмотреть законопроект и сделает ли это вообще31.07.25, 15:18 • 98055 просмотров

Павел Башинский

Экономикапубликации
Елена Шуляк
Верховная Рада
Coca-Cola
Европейский Союз
Украина