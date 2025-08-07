Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%

Сладкие газированные напитки в Украине могут подорожать на 10-20% в случае принятия законопроекта, предусматривающего введение акцизного налога на сладкие и ароматизированные напитки. Однако законопроект уже более двух лет находится в Верховной Раде, и пока неизвестно, когда в теории его смогут рассмотреть в первом чтении.

Об этом в комментарии УНН рассказала народный депутат, одна из авторов законопроекта, председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Елена Шуляк.

Детали

Как рассказала Шуляк, законопроект был зарегистрирован еще в 2023 году, однако пока двигать его не удается. Только 17 июля 2024 года комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №9032-1, более того, в начале февраля 2025 года законопроект был включен в повестку дня Верховной Рады.

Комитет ВР поддержал акциз на сладкие газированные напитки

Однако, пока провести его через сессионный зал хотя бы в первом чтении не удается. Не из-за специфики законопроекта, а из-за того, что сегодня многие важные законодательные инициативы не попадают в повестку дня. Для сравнения - наш законопроект №10308, имеющий целью упорядочить правила размещения в Украине МАФов и парковок и условий получения разрешений на это, как и законопроект №9032-1, он был зарегистрирован еще в 2023 году, но он так же уже более двух лет не может попасть на рассмотрение Верховной Рады. Более того, сейчас в повестку дня не всегда попадают законопроекты, которые являются обязательством Украины по программе Ukraine Facility, по которой мы получаем от ЕС 50 млрд евро до 2027 года. Поэтому повторюсь - нужна политическая воля - отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что не может спрогнозировать, насколько могут вырасти цены на Coca-Cola, Fanta, Pepsi и сокосодержащие газированные напитки.

Но, насколько мне известно, озвучиваются прогнозы, что напитки, такие как Coca-Cola, Fanta, Pepsi и сокосодержащие газированные напитки могут подорожать на 10-20%. Чтобы компенсировать это, некоторые производители могут, например, уменьшить объем тары - например, вместо 2 л - 1,75 л, чтобы иметь возможность оставить нынешнюю цену, или просто сократить содержание сахара, чтобы не подпадать под акциз - добавляет нардеп.

Нардепы хотят обязать супермаркеты указывать две цены на этикетке за товар: что известно

Также она подчеркнула, что это важный законопроект и введение акциза на сладкие напитки - не просто очередная налоговая инициатива.

По моему мнению, это шаг, который помимо дополнительных поступлений в бюджет, будет способствовать здоровью наших граждан. Украина уже сейчас сталкивается с последствиями чрезмерного потребления сахара: 91% смертей - от неинфекционных заболеваний, большинство из которых - сердечно-сосудистые. Один литр сладкой газированной воды содержит больше суточной нормы сахара - и такие напитки ежедневно употребляют миллионы украинцев, в том числе и дети. Поэтому акциз - это механизм, который уменьшит доступность вредных напитков и станет инструментом профилактики болезней. Вообще, это не сугубо украинская инициатива - мир давно выбрал этот путь. Более 50 стран уже ввели налоги на сладкие напитки, и наша ставка 0,1 евро за литр соответствует среднеевропейскому уровню. Мы учли опыт ЕС и адаптировали его к украинским реалиям. Эту инициативу поддержали профильные комитеты, и она соответствует международным обязательствам Украины в рамках евроинтеграции. Это шаг, который не только уменьшит потребление вредного продукта, но и усилит государственную политику в сфере здравоохранения - добавляет нардеп.

Кроме того, по ее словам, принципиально важно, что дополнительные средства не просто пойдут в бюджет, а будут четко направлены на полезные для общества вещи. Половина поступлений пойдет на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, другая - на школьное питание.

То есть мы не просто ограничиваем потребление сахара, но и инвестируем в здоровье украинцев - и нынешних, и будущих. Это ответственный подход, который позволяет государству не латать последствия, а работать на опережение - резюмировала Шуляк.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение акцизного налога на сладкие и ароматизированные напитки, что может повысить цены на эти напитки на 5 гривен.

В комментарии УНН народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина рассказывала, что в случае принятия законопроекта, по подсчетам Минфина, поступления в бюджет составят 6,9 млрд гривен в год.

Она подчеркнула, что учитывая то, что крупные ассоциации написали возражения относительно проведения этого налога, то, наверное, он и не рассматривается.

И чтобы мы все понимали, хоть и говорят, что такой налог есть более чем в 50% странах мира, ... у нас (есть - ред.) и сложности в администрировании. Даже то, что у нас уже годами работает налогообложение таких же вредных, например, товаров, как табачные изделия, как алкоголь, не очень дает результат. То есть и теневого очень много сектора производства и, например, не очень удается бороться за здоровье нации, решая через поднятие налогов эти вопросы. Поэтому я не могу даже понять, как это повлияет… 0,1 евро от содержания сахара на 1 литр напитка - отмечала Южанина.

