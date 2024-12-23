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Нардепы хотят обязать супермаркеты указывать две цены на этикетке за товар: что известно

Нардепы хотят обязать супермаркеты указывать две цены на этикетке за товар: что известно

Киев  •  УНН

 • 5935 просмотра

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Нардепы планируют обязать торговые сети указывать две цены на этикетках: за единицу товара и за стандартную меру. Законопроект может вступить в силу летом 2025 года.

Народные депутаты планируют зарегистрировать законопроект, который обяжет торговые сети указывать цену товара за килограмм, литр, квадратный или погонный метр, если тот продается в меньшей упаковке. В частности, например, для бутылки молока объемом 850 мл необходимо будет указывать две цены: за единицу и 1 литр.

Об этом заявил нардеп Дмитрий Гурин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На ценнике, кроме цены за единицу товара, например, за бутылку молока, или пачку гречки, будут указываться цены за килограмм, за литр, за метр кубический. То есть, чтобы человек мог объективно понимать и сравнить, сколько стоит то, что он покупает. То есть человек подходит к прилавку, где стоят 10 бутылок молока, и на каждой будет написана цена за бутылку и цена за литр. Человек сможет сравнить между бутылками разного объема, какая ему выгоднее. Это дает покупателю инструмент сравнивать и понимать, что ему выгоднее покупать, а для производителя - это делает невыгодной эту практику бутылок по 800 мл, потому что они никогда не будут в пересчете на литр выгоднее. Люди начнут сравнивать и для производителей станет ненужным этот «лживый маркетинг

- сказал Гурин. 

По его словам, законопроект смогут в Раде проголосовать уже весной 2025 года, чтобы летом он вступил в силу.

Это поможет людям выбирать более правильные товары, и поможет людям не вестись на этот «лживый маркетинг

- добавил Гурин. 

Кроме того, он отметил, что указанная инициатива является европейским обязательством.

Дополнение

На прошлой неделе Гурин на своей странице в соцсети Х сообщал, что на этой неделе в Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект, который обяжет на ценниках указывать цену на литр/кг, чтобы бутылки по 850 мл «ушли в прошлое».

 Напомним

В этом году стоимость средней продуктовой корзины в Украине выросла на 13-14%. Больше всего подорожали базовые продукты, такие как овощи, хлеб, крупы, макароны и сливочное масло, из-за увеличения цен на сырье и снижения объемов производства. Зато цены на мясо и премиум-сегмент остались относительно стабильными. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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