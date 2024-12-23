Нардепы хотят обязать супермаркеты указывать две цены на этикетке за товар: что известно

Народные депутаты планируют зарегистрировать законопроект, который обяжет торговые сети указывать цену товара за килограмм, литр, квадратный или погонный метр, если тот продается в меньшей упаковке. В частности, например, для бутылки молока объемом 850 мл необходимо будет указывать две цены: за единицу и 1 литр.

Об этом заявил нардеп Дмитрий Гурин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На ценнике, кроме цены за единицу товара, например, за бутылку молока, или пачку гречки, будут указываться цены за килограмм, за литр, за метр кубический. То есть, чтобы человек мог объективно понимать и сравнить, сколько стоит то, что он покупает. То есть человек подходит к прилавку, где стоят 10 бутылок молока, и на каждой будет написана цена за бутылку и цена за литр. Человек сможет сравнить между бутылками разного объема, какая ему выгоднее. Это дает покупателю инструмент сравнивать и понимать, что ему выгоднее покупать, а для производителя - это делает невыгодной эту практику бутылок по 800 мл, потому что они никогда не будут в пересчете на литр выгоднее. Люди начнут сравнивать и для производителей станет ненужным этот «лживый маркетинг