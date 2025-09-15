Бюджет-2026: правительство планирует привлечь более 22 млрд гривен от налога на OLX и введения "акциза на сладкую воду"

Кабинет министров в следующем году планирует привлечь более 22 млрд гривен от налогообложения на онлайн-платформах и введения акцизного налога на сладкие и ароматизированные напитки. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Предусмотрены деньги от "налога на OLX" (налогообложение платформ) и введения "акциза на сладкую воду". Из этого планируют привлечь +22,5 млрд гривен в следующем году (14 и 8,5 млрд соответственно) - сообщил Железняк.

Он также отметил, что еще 26 млрд гривен планируется получить от "совершенствования работы по взысканию налогового долга".

Напомним

В Верховную Раду Украины внесли на рассмотрение законопроект о налогах с граждан, продающих вещи или оказывающих услуги через онлайн-платформы. Его должен рассмотреть Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В Верховной Раде уже более 2 лет зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение акцизного налога на сладкие и ароматизированные напитки, что может повысить цены на эти напитки на 5 гривен.

Сладкие газированные напитки в Украине могут подорожать на 10-20% в случае принятия законопроекта, предусматривающего введение акцизного налога на сладкие и ароматизированные напитки. Однако, законопроект уже более двух лет находится в Верховной Раде, и пока неизвестно, когда в теории его смогут рассмотреть в первом чтении.