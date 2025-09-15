Бюджет-2026: правительство планирует привлечь более 22 млрд гривен от налога на OLX и введения "акциза на сладкую воду"

$41.280.03
48.390.12
ukenru
17:38 • 7628 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15:43 • 12044 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
14:18 • 16199 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 21035 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 24747 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 55140 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 35958 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 32374 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36084 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 58272 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
64%
754мм
Популярные новости
На Закарпатье "черный археолог" раскопал и пытался продать уникальный клад бронзовых топоров-кельтов: он предстанет перед судом15 сентября, 09:02 • 4844 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 31744 просмотра
Экзамен на водителя в Украине обновили: что предусматривают измененияPhoto15 сентября, 10:01 • 4436 просмотра
Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи ГенпрокурораPhoto15 сентября, 11:55 • 13650 просмотра
Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторожденийPhoto14:15 • 12319 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 31951 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 37103 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 55144 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 32940 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 112216 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Си Цзиньпин
Ольга Стефанишина
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Донецкая область
Китай
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 25311 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 25770 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 32268 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 38388 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 87898 просмотра
Актуальное
ТикТок
Ручная граната
Бильд
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136

Бюджет-2026: правительство планирует привлечь более 22 млрд гривен от налога на OLX и введения "акциза на сладкую воду"

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Кабинет министров планирует привлечь более 22 млрд гривен в следующем году от налогообложения онлайн-платформ и введения акцизного налога на сладкие напитки. Дополнительные 26 млрд гривен ожидаются от взыскания налогового долга.

Бюджет-2026: правительство планирует привлечь более 22 млрд гривен от налога на OLX и введения "акциза на сладкую воду"

Кабинет министров в следующем году планирует привлечь более 22 млрд гривен от налогообложения на онлайн-платформах и введения акцизного налога на сладкие и ароматизированные напитки. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Предусмотрены деньги от "налога на OLX" (налогообложение платформ) и введения "акциза на сладкую воду". Из этого планируют привлечь +22,5 млрд гривен в следующем году (14 и 8,5 млрд соответственно) 

- сообщил Железняк.

Он также отметил, что еще 26 млрд гривен планируется получить от "совершенствования работы по взысканию налогового долга".

Напомним

В Верховную Раду Украины внесли на рассмотрение законопроект о налогах с граждан, продающих вещи или оказывающих услуги через онлайн-платформы. Его должен рассмотреть Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В Верховной Раде уже более 2 лет зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение акцизного налога на сладкие и ароматизированные напитки, что может повысить цены на эти напитки на 5 гривен.

Сладкие газированные напитки в Украине могут подорожать на 10-20% в случае принятия законопроекта, предусматривающего введение акцизного налога на сладкие и ароматизированные напитки. Однако, законопроект уже более двух лет находится в Верховной Раде, и пока неизвестно, когда в теории его смогут рассмотреть в первом чтении.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина