Более четверти ВВП на безопасность и оборону: Марченко на неформальной встрече Совета ЕС рассказал о бюджете-2026

Проект государственного бюджета Украины на 2026 год предусматривает расходы на безопасность и оборону в размере около 60 млрд евро или 27,2% ВВП. Об этом во время неформальной встречи Совета ЕС в Копенгагене сообщил министр финансов Сергей Марченко, информирует УНН.

Детали

Он поблагодарил Европейский Союз и государства-члены за неизменную поддержку Украины в условиях продолжающейся вооруженной агрессии России. ЕС является крупнейшим донором бюджетной помощи Украины. Так, более половины внешнего финансирования в 2025 году поступило от ЕС – 16,6 млрд евро.

Сергей Марченко обозначил главные вызовы в сфере безопасности и финансов. Россия усиливает массированные атаки на территорию Украины, активные боевые действия продолжаются. Это непосредственно влияет на государственные финансы, ведь потребности сектора обороны растут. Недавно был пересмотрен бюджет и увеличены расходы на оборону на 10 млрд евро - говорится в сообщении Минфина.

По словам Марченко, Украина одновременно нуждается в международной поддержке для финансирования социальных и гуманитарных расходов. Значительная часть этих ресурсов уже подтверждена международными партнерами. Для покрытия остального рассматриваются дополнительные механизмы, в частности:

увеличение способности инструмента ERA loans;

возможность запуска Reparations Loan за счет замороженных российских активов;

продолжение программы сотрудничества с МВФ с учетом новых вызовов.

В долгосрочной перспективе Министр финансов отметил предложение Еврокомиссии по привлечению 100 млрд евро для Украины в семилетнем бюджете ЕС на 2028-2034 годы - отметили в Минфине.

Бюджет-2026: в Минфине назвали сумму на поддержку прифронтовых территорий

Также Марченко подтвердил, что реформы остаются приоритетом. Так, Украина подала в Еврокомиссию отчет за 2025 год по выполнению требований в рамках первого переговорного кластера с ЕС и ожидает начала переговоров в ближайшее время.

"Также было отмечено, что для достижения длительного и справедливого мира необходимо дальнейшее усиление санкционной политики против России. Санкции должны закрывать лазейки, которые позволяют агрессору финансировать войну, и максимально ограничивать его бюджетные поступления. В то же время Сергей Марченко приветствовал решение Еврокомиссии о введении 19 пакета санкций. Теперь решение должен утвердить Совет ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО относительно оборонного бюджета на 2026 год. Документ предусматривает финансирование сектора безопасности и обороны не менее объема 2025 года, а также возможность корректировки расходов.

Треть оборонного бюджета Украины 2026 года будет направлена на закупку оружия - Подласа