Бюджет-2026: в Минфине назвали сумму расходов на поддержку прифронтовых территорий
Киев • УНН
Министр финансов Сергей Марченко сообщил о выделении 6 миллиардов гривен на поддержку прифронтовых территорий. Средства пойдут на жилье, питание детей, образовательные пространства и здравоохранение.
Правительство выделит на поддержку прифронтовых территорий бюджетные трансферты в объеме 6 миллиардов гривен. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент УНН.
Подробности
"Мы предусматриваем направление только прямых бюджетных трансфертов дополнительно 6 миллиардов гривен на следующий год именно на эти территории", - сообщил Марченко.
По словам министра, предусмотрена отдельная программа для обеспечения жильем жителей прифронтовых территорий, а также выделение средств на обеспечение детей из прифронтовых территорий.
"Предполагается отдельная программа обеспечения жильем граждан прифронтовых территорий за счет остатков средств местных бюджетов. Также предусматриваются специальные мероприятия по питанию детей из прифронтовых территорий. Предусматриваются средства на создание образовательных пространств, пищеблоков. На сегодня это составляет 15 миллиардов гривен", - пояснил министр.
Министр также добавил, что в сфере здравоохранения предполагается направить 2,3 миллиарда гривен в рамках программы гарантий на прифронтовых территориях. Также, учитывая специфику этих территорий, будут специальные доплаты.
Дополнение
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что украинские медицинские учреждения в прифронтовых общинах и районах с низкой плотностью населения получат дополнительное финансирование.