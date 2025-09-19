Бюджет-2026: в Минфине назвали сумму расходов на поддержку прифронтовых территорий

$41.250.05
48.780.01
ukenru
08:43 • 12460 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 15427 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
06:26 • 24812 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 34239 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 58104 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 40747 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 49670 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 69399 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 29018 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23697 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
66%
754мм
Популярные новости
США ветировали резолюцию ООН о прекращении огня в Газе: названа причина18 сентября, 23:53 • 3706 просмотра
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений19 сентября, 00:25 • 31249 просмотра
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo05:36 • 11842 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги07:04 • 11210 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto07:55 • 6376 просмотра
публикации
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 24821 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 44013 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 69405 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 48941 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 48999 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Марченко
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 16374 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 35815 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 34406 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 34139 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 32238 просмотра
Актуальное
YouTube
ЧатГПТ
Financial Times
Вашингтон Пост
M1 Abrams

Бюджет-2026: в Минфине назвали сумму расходов на поддержку прифронтовых территорий

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Министр финансов Сергей Марченко сообщил о выделении 6 миллиардов гривен на поддержку прифронтовых территорий. Средства пойдут на жилье, питание детей, образовательные пространства и здравоохранение.

Бюджет-2026: в Минфине назвали сумму расходов на поддержку прифронтовых территорий

Правительство выделит на поддержку прифронтовых территорий бюджетные трансферты в объеме 6 миллиардов гривен. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент УНН.

Подробности

"Мы предусматриваем направление только прямых бюджетных трансфертов дополнительно 6 миллиардов гривен на следующий год именно на эти территории", - сообщил Марченко.

По словам министра, предусмотрена отдельная программа для обеспечения жильем жителей прифронтовых территорий, а также выделение средств на обеспечение детей из прифронтовых территорий.

В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится12.09.25, 14:55 • 43468 просмотров

"Предполагается отдельная программа обеспечения жильем граждан прифронтовых территорий за счет остатков средств местных бюджетов. Также предусматриваются специальные мероприятия по питанию детей из прифронтовых территорий. Предусматриваются средства на создание образовательных пространств, пищеблоков. На сегодня это составляет 15 миллиардов гривен", - пояснил министр.

Правительство утвердило распределение более 91 млн гривен на питание в школах в приграничных и прифронтовых регионах17.09.25, 20:15 • 3676 просмотров

Министр также добавил, что в сфере здравоохранения предполагается направить 2,3 миллиарда гривен в рамках программы гарантий на прифронтовых территориях. Также, учитывая специфику этих территорий, будут специальные доплаты.

Дополнение

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что украинские медицинские учреждения в прифронтовых общинах и районах с низкой плотностью населения получат дополнительное финансирование.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитикаНедвижимость
Сергей Марченко
Виктор Ляшко
Украина